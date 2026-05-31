Bogotá. El candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, y el izquierdista Iván Cepeda, del Pacto Histórico, diputarán en segunda vuelta la Presidencia de Colombia el próximo 21 de junio tras ser los más votados en la primer ronda celebrada este domingo.

Con 89.48% de las mesas contabilizadas, De la Espriella dio la sorpresa al obtener 9 millones 132 mil 317 votos (43.77%) y Cepeda, 8 millones 570 mil 667 (41.08 ) números que los hacen inalcanzables para el resto de candidatos.

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Paloma Valencia Laserna, del Partido Centro Democrático, del expresidente Álvaro Uribe, quedó en un lejano tercer lugar, con 6% de los votos, y expresó su apoyo al ultraderechista.

"De manera personal, como Paloma Valencia, la mujer que quería ser su presidenta, anuncio mi apoyo al doctor Abelardo de la Espriella", expresó Valencia en su primera declaración tras las elecciones.

Por su parte, De la Espriella aseguró que derrotará a "la tiranía" en la segunda ronda.

"Más de 10 millones de colombianos confiaron en 'El Tigre', se unieron a la manada. Vamos a la segunda vuelta para derrotar la tiranía, el absolutismo. En 21 días vamos a cambiar la historia de Colombia para siempre", expresó De la Espriella en un video divulgado por su campaña, en el que anunció una celebración esta noche en Barranquilla, donde votó.

El candidato añadió: "Vamos a celebrar esta victoria de 'Los nunca', de los que nunca hemos vivido de la teta del Estado, de los que nunca hemos hecho politiquería contra 'Los de siempre', que siempre han hecho politiquería, han vivido de la teta del Estado y hacen parte del establecimiento, del mismo régimen de Gustavo Petro".

Con un discurso antisistema y apodado "El Tigre", De la Espriella encarna el rechazo al mandatario, que impulsó negociaciones de paz con todos los grupos armados en el país sin lograr extinguir la violencia tras el acuerdo de paz con la guerrilla FARC en 2016.

La izquierda intentará sumar votos en el centro y en las clases bajas, donde es muy popular gracias a los programas sociales que promovió el presidente saliente, Gustavo Petro.

Uribe también expresó su apoyo a De la Espriella. ​​"Colombianos, hemos perdido. Asumo humildemente mis responsabilidades. Colombia ha descubierto a una gran líder, con toda la vigencia hacia el futuro, Paloma Valencia", escribió en X.

Y agregó: "Ganó el Dr. Abelardo De La Espriella. Cumplimos la palabra, votaremos por él y pedimos que se vote por él y por Colombia, por la defensa de la Constitución, de las libertades, de la creatividad individual, de la cohesión social, de la economía fraterna, del Estado pequeño y austero".

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