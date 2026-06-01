Hermosillo, Sonora. - La Fiscalía de Sonora informó que se cumplimentó una orden de aprehensión por colaboración institucional con Fiscalía de Chiapas contra el presunto integrante de un grupo delictivo.

Juan Ángel “N”, alias “Cabo”, de 50 años, fue detenido por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio calificado con premeditación y alevosía, así como asociación delictuosa.

La acción judicial fue cumplimentada en las instalaciones del Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) Número 15, ubicado en Villa Comaltitlán, Chiapas, en cumplimiento de un mandamiento judicial vigente emitido por la autoridad jurisdiccional competente.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, los hechos se relacionan con la privación ilegal de la libertad y posterior privación de la vida de quienes fueron identificados como Melchor Iván “N” y Sigifredo “N”, conocidos también con los alias de “Chapo” y “Chino”.

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Los actos de investigación establecen que las víctimas fueron privadas de la libertad por el hoy imputado y diversos copartícipes, quienes las trasladaron a un inmueble utilizado como casa de seguridad en Hermosillo, Sonora.

En dicho lugar, presuntamente fueron privadas de la vida mediante asfixia y posteriormente decapitadas con un arma blanca.

Las indagatorias señalan además que los cuerpos fueron abandonados en distintos puntos de la capital sonorense, siendo localizados el día 10 de marzo de 2007, hecho que dio origen a las investigaciones que permitieron establecer la probable participación del ahora detenido.

Dentro de los antecedentes relacionados con el imputado obran registros de investigaciones por delitos de alto impacto.

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Entre ellos, privación ilegal de la libertad, robo de vehículo y homicidio doloso, así como homicidio calificado con premeditación, alevosía y traición.

Una vez ejecutado el mandamiento judicial, Juan Ángel “N” fue puesto a disposición de la autoridad requirente al momento de su egreso del centro penitenciario donde se encontraba interno, siendo posteriormente trasladado por vía aérea al estado de Sonora e ingresado al Centro de Reinserción Social (Cefereso) Número 11 de Hermosillo para la continuación del proceso penal.

Las investigaciones relacionan al imputado con actividades atribuidas a una organización criminal, circunstancia que forma parte de las líneas de investigación desarrolladas por las autoridades competentes.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora refrendó su compromiso de fortalecer los mecanismos de coordinación y colaboración con las instituciones de procuración de justicia del país, a fin de combatir la impunidad y garantizar que las personas sujetas a mandamientos judiciales comparezcan ante la autoridad para responder conforme a derecho por los hechos que se les imputan.

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