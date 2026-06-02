La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente caluroso con cielo medio nublado para este martes 2 de junio en la Ciudad de México.

Por la tarde habrá aumento de nublados que darán paso a chubascos y algunas lluvias fuertes puntales, posible caída de granizo y actividad eléctrica.

Lee también Fiscalía del Edomex confirma un deceso tras inundaciones en Huixquilucan; persona quedó atrapada en estacionamiento

Se prevén lluvias fuertes, sobre todo en el poniente y sur de la CDMX entre las 16:00 de la tarde y las 21:00 horas.

En las próximas 24 horas, la temperatura máxima alcanzará los 27° Celsius, mientras que la mínima será de 16° Celsius.

LL