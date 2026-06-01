Culiacán, Sin. A 1 de junio. - La fiscal general del Estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo dijo que se investiga el origen que materializó la muerte violenta de siete internos y un herido más, en el interior del centro penitenciario de Culiacán, donde se encontraron armas punzo cortantes hechizas.

Señaló que no se puede anticipar ninguna hipótesis sobre los acontecimientos que tuvieron lugar la mañana del domingo pasado, en este reclusorio, ya que se está recopilando toda la información, evidencias y testimonios para esclarecer el hecho.

En breve entrevista, la titular del Órgano Autónomo de Control confirmó que, en estos hechos, siete internos, todos del sexo masculino resultaron muertos por lesiones de armas punzo cortantes y uno más está herido, por lo que se trabaja para su esclarecimiento.

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La funcionaria, no emitió mayores comentarios, sobre una de las versiones, de que la riña entre internos se derivó del consumo de bebidas alcohólicas, ya que las investigaciones del suceso están en marcha.

A través de un breve mensaje emitido la mañana del domingo pasado, por la secretaria de Seguridad Pública, se informó que en el centro penitenciario de Culiacán donde siete internos resultaron muertos en una riña en uno de los módulos y uno más resulto herido.

Una vez que se controló la situación en el interior, se ejecutó un esculque sorpresivo, en el que se aseguraron siete teléfonos celulares, diez cargadores, siete puntas y cuatro cajas de navajas para afeitar.

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La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que elementos del ejército y de la Guardia Nacional de una de las Bases de Operaciones, fortificaron el exterior del reclusorio, para que custodios y elementos de la Policía Estatal Preventiva efectuaran una revisión a fondo en cada uno de los módulos.

Sobre los hechos de violencia que se suscitaran en uno de los módulos en los que siete internos perdieron la vida, en las primeras investigaciones, se conoció que las víctimas fueron identificadas en forma preliminar y se notificó a sus familias para que se presenten al Servicio Médico Forense a confirmar sus nombres.

Los internos que perdieron la vida fueron identificados en forma inicial como Alejandro “N”, de 21 años, Alfonso “N”, José Antonio “N”, de 48 años, José Luis “N”, Jesús Alexis, de 26 años, Leonel Agustín “N” de 31 años y Kevin Alexis, de 24 años.

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