Tlalnepantla, Méx.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) detuvo a Omar “N”, identificado como probable autor material del asesinato del exdiputado local panista Francisco Rojas, ocurrido el 30 de enero de 2025 en las oficinas del Instituto de la Función Registral del Estado de México (IFREM), en Cuautitlán.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía estatal, el detenido disparó contra el exlegislador cuando llegó a las oficinas públicas del IFREM y después escapó en una motocicleta con apoyo de Fernando Corona Vega y José Roberto Coutiño Vega, quienes realizaron labores de vigilancia durante el ataque.

Detienen a presunto autor material del asesinato del exdiputado local Francisco Rojas; habría disparado contra el exlegislador. Foto: Especial.

La FGJEM informó que un día antes del homicidio, Omar “N”, otro sujeto identificado y Orlando Allan “N” sostuvieron una reunión en un restaurante de Cuautitlán Izcalli, donde presuntamente se ofrecieron 500 mil pesos para cometer el crimen.

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Por este caso, Fernando Corona Vega y José Roberto Coutiño Vega recibieron en mayo una sentencia de 46 años y 6 meses de prisión. Otro implicado permanece vinculado a proceso.

La Fiscalía mexiquense señaló que trabajos de gabinete y campo permitieron identificar a Omar “N” como probable participante en el homicidio, por lo que obtuvo una orden de aprehensión en su contra.

El detenido debe ser considerado inocente hasta que exista una sentencia condenatoria.

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