La pedagoga, gestora cultural y creadora escénica Guillermina Pérez Suárez fue nombrada por la Secretaría de Cultura como la titular de la Dirección General de Bibliotecas (DGB).

Antes de asumir el nuevo cargo, Pérez Suárez se desempeñó como titular de la Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil - Alas y Raíces. “Cuenta con una amplia trayectoria en el diseño, implementación y evaluación de proyectos públicos orientados a la participación, la inclusión, fomento a la lectura, el juego, la creatividad y el acceso a la cultura desde las infancias”, se lee en el boletín oficial que da el anuncio.

Mientras que Silvia Alejandre Prado será la nueva directora de la Biblioteca Vasconcelos. Alejandre Prado es gestora cultural y tiene experiencia en gestión pública, fomento a la lectura y patrimonio cultural.

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En su trayectoria destaca el haber sido la primera secretaria de Cultura del Gobierno de Veracruz, en el tránsito del del Instituto Veracruzano de la Cultura a la Secretaría de Cultura del estado.

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel, dio a conocer que, en el último año, se están invirtiendo 20 millones de pesos para las bibliotecas México y Vasconcelos. El proyecto, informó, es que en un plan de tres o cuatro años, estén en su mejor estado de mantenimiento.

“Entre las acciones está la impermeabilización, arcos de seguridad, conexión inalámbrica a internet, entre otros, “es un proyecto integral de remodelación, renovación e incremento y actualización de acervos, también los sistemas operativos; va a haber todo el respaldo para que puedan realizar su trabajo, para que podamos tener incidencia en los públicos”, se lee en el comunicado oficial.

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