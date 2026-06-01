Ante el inicio del mes de Orgullo de la diversidad sexual, la secretaria de Turismo de la Ciudad de México, Alejandra Frausto Guerrero, adelantó que habrá diversas actividades para la comunidad LGBTQ+ durante el Mundial.

“En la primera cita que tuvimos con la FIFA le dijimos: viene el mes del orgullo y vamos a celebrarlo”, subrayó durante la Mega Jornada de Capacitación para Voluntarios de la capital rumbo a la Copa Mundial.

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En ese sentido, explicó que del 19 al 29 de junio estará activo el Arcoíris Global, una pieza luminosa con los colores de la bandera de la diversidad sexual que se instalará en Monumento a la Revolución y será visible por la noche hasta el Zócalo capitalino.

Frausto Guerrero acotó que el 27 de junio también habrá actividades para la comunidad LGBTQI en el FIFA Fan Fest, así como un concierto.

“No podemos dejar fuera en esta ciudad, donde se protege y celebra la diversidad sexual, el mes del orgullo”, refirió.

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