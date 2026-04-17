Bruselas.— En el primer año del segundo mandato de la administración del presidente estadounidense Donald Trump, las muertes de migrantes en la frontera con México se desplomaron alrededor de 71.8% con relación al año previo, sostiene el Proyecto de Migrantes Desaparecidos (MMP) de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

De acuerdo con la información disponible, las muertes registradas a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México disminuyeron drásticamente de 561 en 2024 a 160 en 2025.

“Pero esto no indica necesariamente que la migración sea más segura”, dice a EL UNIVERSAL Andrea García Borja, oficial del MMP. “Gran parte de la disminución se debe a las limitaciones de financiamiento para llevar a cabo este trabajo, la menor disponibilidad de datos, el acceso limitado a la información oficial y el mayor uso de rutas remotas que son más difíciles de monitorear”.

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Por ejemplo, a diferencia de años anteriores, la organización con sede en Berlín a la fecha no ha recibido los datos oficiales sobre las muertes de migrantes por parte de las autoridades estadounidenses y mexicanas.

Señala que, una vez que notifiquen las autoridades sus resultados, es probable que el número de muertes sea mayor.

Los datos disponibles y proporcionados a este diario arrojan la cifra más baja en el número de muertes en la frontera desde el primer informe realizado por el proyecto, en 2014. A lo largo del historial, el conteo más bajo había sido ese año, 429 muertes, y el más alto, en 2021, 800 fallecimientos.

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Los datos correspondientes al año pasado muestran que las personas que perdieron la vida intentando cruzar de manera irregular la frontera norte del país venían de América Latina y el Caribe, con excepción de dos ciudadanos indios, que murieron en el mar intentando cruzar a California.

Del total, al menos 39 de los fallecidos eran de Centroamérica, 10 del Caribe; se presume que el resto son latinoamericanos y caribeños, aunque no hay información certificada que indique exactamente sus países de origen.

Se sabe que 81 de los migrantes eran hombres, 18 mujeres y tres menores de edad; del resto se carece de información para determinar su perfil.

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En cuanto a las causas de muerte, en 80 casos se desconoce el motivo, en parte por la situación en la que fueron encontrados los cuerpos, algunos en estado esquelético.

De los que se tiene información, 29 se ahogaron en el río, además, 19 por condiciones ambientales extremas o falta de alimentos, agua o resguardo ante climas extremosos.

En cuanto a la distribución geográfica, 84 fueron reportados en Arizona, 24 en Texas, 15 en California y el resto en otras entidades.

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Lejos de la frontera con Estados Unidos también hubo saldo rojo, 39 migrantes fallecieron en el país, de los cuales 18 murieron en la frontera sur, en cruce con Chiapas, el resto a lo largo de las rutas migrantes que atraviesan el país; dos cubanos murieron en Quintana Roo.

En la mayoría de los casos, en 19 no se supo la causa de muerte, ocho migrantes perdieron la vida por violencia y seis por accidentes de tránsito. Hasta el 13 de abril, MMP había contabilizado cinco muertes en la frontera con la Unión Americana.

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