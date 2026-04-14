Más Información

Magnicharters registra 18 vuelos cancelados; empresa cierra domicilios fiscales, acusa Profeco

Magnicharters registra 18 vuelos cancelados; empresa cierra domicilios fiscales, acusa Profeco

No me voy de Morena, salvo que lo pida la presidenta Sheinbaum: Luisa Alcalde; agradece respaldo

No me voy de Morena, salvo que lo pida la presidenta Sheinbaum: Luisa Alcalde; agradece respaldo

Derrames e incendios marcan a Pemex en 2026; nuevo caso en Veracruz se suma a la lista

Derrames e incendios marcan a Pemex en 2026; nuevo caso en Veracruz se suma a la lista

FGR investiga feminicidio de Liliana, hermana de Cristina Rivera Garza, asegura Sheinbaum; rechaza impunidad en este delito

FGR investiga feminicidio de Liliana, hermana de Cristina Rivera Garza, asegura Sheinbaum; rechaza impunidad en este delito

"Ya no aguanto más"; familia de Febe Rojas exige justicia y se investigue como feminicidio la muerte de la joven

"Ya no aguanto más"; familia de Febe Rojas exige justicia y se investigue como feminicidio la muerte de la joven

Agricultura y Profeco descartan aumento de la tortilla; mantendrán vigilancia, avisan

Agricultura y Profeco descartan aumento de la tortilla; mantendrán vigilancia, avisan

Senado avala reforma para expedir Ley General contra Feminicidio para homologar penas; turna a San Lázaro

Senado avala reforma para expedir Ley General contra Feminicidio para homologar penas; turna a San Lázaro

"Se vuelan la barda", con lonas Profeco exhibe a gasolineras; llama a no cargar en estaciones con precios altos

"Se vuelan la barda", con lonas Profeco exhibe a gasolineras; llama a no cargar en estaciones con precios altos

UIF presenta denuncias ante la FGR contra casinos relacionados con Cártel del Noreste; fueron sancionados por EU

UIF presenta denuncias ante la FGR contra casinos relacionados con Cártel del Noreste; fueron sancionados por EU

Amnistía Internacional pide declarar emergencia nacional en México por crisis de desaparecidos; respalda al Comité de ONU

Amnistía Internacional pide declarar emergencia nacional en México por crisis de desaparecidos; respalda al Comité de ONU

PVEM se prepara para ir solo en CDMX en elecciones de 2027; no hay comunicación con Morena, afirma Jesús Sesma

PVEM se prepara para ir solo en CDMX en elecciones de 2027; no hay comunicación con Morena, afirma Jesús Sesma

Actor de La Oficina arremete contra MC tras uso de imagen "para sus chingaderas"; "ahí les encargo", advierte

Actor de La Oficina arremete contra MC tras uso de imagen "para sus chingaderas"; "ahí les encargo", advierte

Una periodista de Fox News afirmó este martes que el presidente estadounidense, , le dijo en entrevista que “la guerra con Irán terminó”.

Maria Bartiromo aseguró en una publicación en X que durante su entrevista con Trump, que sale al aire este miércoles, ella le dijo que al referirse a la guerra en , habla en pasado.

“¿Se terminó?”, señala Bartiromo que le preguntó al mandatario. “Él me dijo: ‘Se terminó’”.

Luego, el mandatario aclaró: “Creo que está cerca de terminar. Es decir, me parece que está muy cerca de terminar”.

Lee también

La entrevista se transmitirá durante el programa “Mornings with Maria”, que se transmite entre 6 y 9 de la mañana, hora del Este (4 y 7 de la mañana en México).

De acuerdo con el adelanto, Trump repitió sus argumentos sobre que debido al programa nuclear iraní era necesario atacar como lo hicieron el 18 de febrero, cuando inició la guerra con la operación nombrada "Furia Épica".

"Si no lo hacíamos hoy Irán tendría armas nucleares y no queremos eso", dijo Trump a Bartiromo.

Este martes, en otra entrevista con el diario The New York Post, Trump insinuó que las negociaciones para alcanzar la paz con Irán podrían reanudarse en dos días.

“Deberías quedarte allí, de verdad, porque algo podría pasar en los próximos dos días, y nos inclinamos más a ir allí”, dijo Trump, quien agregó: “Es más probable, ¿sabes por qué? Porque el mariscal de campo está haciendo un trabajo excelente”.

Lee también

Trump llama mariscal al general paquistaní Asim Munir, con quien mantiene una estrecha relación desde el año pasado, cuando estalló el conflicto entre Paquistán e India.

El sábado, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, encabezó la primera ronda de negociaciones con Irán en Islamabad. Sin embargo, tras más de 20 horas, las delegaciones abandonaron Paquistán sin un acuerdo. Posteriormente, Trump ordenó bloquear el paso a los buques hacia y desde Irán, y la Guardia Revolucionaria amenazó con atacar.

La guerra que Estados Unidos e Israel iniciaron el pasado 28 de febrero contra Irán ha tenido impacto mundial, principalmente por el bloqueo, por parte de Teherán, del estrecho de Ormuz, clave para el paso de buques petroleros. El precio del petróleo, la gasolina y el diésel se ha disparado desde entonces. Con información de Agencias

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Tarjeta Dorada sustituye a la Tarjeta INAPAM? Esto es lo que deben saber los adultos mayores. Foto: Especial

¿Adiós INAPAM en 2026? La verdad detrás de la Tarjeta Dorada que preocupa a adultos mayores

SAT 2026: ¿cuánto tarda la devolución del saldo a favor y cuál es el monto máximo que puedes recibir? Foto: Canva / SAT

¿Ya pediste tu devolución? SAT revela cuánto tarda en pagarte y el monto máximo en 2026

Trabajo en Canadá/ iStock/ Sviatlana Barchan

Cómo solicitar un permiso para trabajar en Canadá desde México: Paso a paso en 2026

Pasaporte mexicano. Foto: iStock

¿Pasaporte o visa primero? La duda más común antes de tramitar la visa de Estados Unidos

Kennedy Space Center Florida. Foto: iStock/ Allard1

¿Dónde festejar el Día del Niño en Estados Unidos? 10 lugares perfectos para ellos