Una periodista de Fox News afirmó este martes que el presidente estadounidense, Donald Trump, le dijo en entrevista que “la guerra con Irán terminó”.

Maria Bartiromo aseguró en una publicación en X que durante su entrevista con Trump, que sale al aire este miércoles, ella le dijo que al referirse a la guerra en Irán, habla en pasado.

“¿Se terminó?”, señala Bartiromo que le preguntó al mandatario. “Él me dijo: ‘Se terminó’”.

Luego, el mandatario aclaró: “Creo que está cerca de terminar. Es decir, me parece que está muy cerca de terminar”.

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La entrevista se transmitirá durante el programa “Mornings with Maria”, que se transmite entre 6 y 9 de la mañana, hora del Este (4 y 7 de la mañana en México).

De acuerdo con el adelanto, Trump repitió sus argumentos sobre que debido al programa nuclear iraní era necesario atacar como lo hicieron el 18 de febrero, cuando inició la guerra con la operación nombrada "Furia Épica".

"Si no lo hacíamos hoy Irán tendría armas nucleares y no queremos eso", dijo Trump a Bartiromo.

Este martes, en otra entrevista con el diario The New York Post, Trump insinuó que las negociaciones para alcanzar la paz con Irán podrían reanudarse en dos días.

I just finished my interview w @POTUS we are about to release parts of it and it will run in its entirety tomorrow @MorningsMaria @FoxBusiness 6-9am et here is exactly what he says about the war on #iran

Maria-

“You keep saying "was " is this war over” -

POTUS-

“I think it’s… — Maria Bartiromo (@MariaBartiromo) April 14, 2026

“Deberías quedarte allí, de verdad, porque algo podría pasar en los próximos dos días, y nos inclinamos más a ir allí”, dijo Trump, quien agregó: “Es más probable, ¿sabes por qué? Porque el mariscal de campo está haciendo un trabajo excelente”.

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Trump llama mariscal al general paquistaní Asim Munir, con quien mantiene una estrecha relación desde el año pasado, cuando estalló el conflicto entre Paquistán e India.

El sábado, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, encabezó la primera ronda de negociaciones con Irán en Islamabad. Sin embargo, tras más de 20 horas, las delegaciones abandonaron Paquistán sin un acuerdo. Posteriormente, Trump ordenó bloquear el paso a los buques hacia y desde Irán, y la Guardia Revolucionaria amenazó con atacar.

La guerra que Estados Unidos e Israel iniciaron el pasado 28 de febrero contra Irán ha tenido impacto mundial, principalmente por el bloqueo, por parte de Teherán, del estrecho de Ormuz, clave para el paso de buques petroleros. El precio del petróleo, la gasolina y el diésel se ha disparado desde entonces. Con información de Agencias

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