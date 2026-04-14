El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que levanta las sanciones contra el Banco Central venezolano, así como otras tres entidades bancarias del país.

Washington autoriza las transacciones y "servicios financieros" con el banco central, así como con el Banco Universal, Banco Digital de los Trabajadores y Banco del Tesoro, de acuerdo con la licencia 57 de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés).

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Por "servicios financieros", la OFAC entiende la apertura de cuentas bancarias, los préstamos, las transferencias de fondos, remesas o cambio de divisas, entre otras operaciones.

Las sanciones del Departamento del Tesoro estadounidense son particularmente dañinas para los bancos y empresas que quieren utilizar servicios muy habituales en la economía internacional, como cuentas con acceso a tarjetas de crédito.

Estados Unidos ha acelerado el levantamiento de sanciones contra Caracas desde que asumió el poder la presidenta interina, Delcy Rodríguez, tras la captura y exfiltración del país del líder izquierdista Nicolás Maduro en enero.

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A cambio, el gobierno de Rodríguez ha promovido cambios significativos en el sector de hidrocarburos, el gran objetivo del gobierno de Donald Trump.

La gran mayoría de licencias generales de la OFAC respecto a Venezuela de los últimos tres meses están vinculadas a la apertura de la explotación petrolera a multinacionales extranjera.

La OFAC también anunció que levanta las sanciones contra el procurador Reinaldo Muñoz, en vigor desde septiembre de 2020.

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