Caracas. El Parlamento de Venezuela aprobó este jueves una ley de minería que abre la puerta a inversores extranjeros a la explotación de las vastas reservas del país, bajo la presión de b.

"Se declara aprobada por unanimidad la segunda discusión del proyecto de ley orgánica de minas", dijo el jefe parlamentario, Jorge Rodríguez, desde la sede del Poder Legislativo, en Caracas.

Rodríguez afirmó entre aplausos que la ley es "un vehículo para la construcción de la prosperidad del futuro".

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La ley se remitirá a la máxima corte "para que se pronuncie acerca de la constitucionalidad de su carácter orgánico".

La presidenta encargada Delcy Rodríguez impulsó semanas después del derrocamiento de Nicolás Maduro, el 3 de enero, una reforma a la ley petrolera que ofrece garantías a la inversión privada y modifica el modelo estatista ideado por el fallecido presidente Hugo Chávez.

Conocido por sus enormes reservas de petróleo, Venezuela es también un país rico en minerales como el oro, el diamante, la bauxita o el coltán. La actividad se concentra sobre todo en un territorio de 112 mil km² bautizado como el Arco Minero.

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Bandas, grupos armados y, en ciertas zonas, las guerrillas colombianas del ELN o disidencias de las FARC controlan sectores enteros de las zonas mineras, con el acuerdo de las fuerzas de seguridad, según numerosos testigos.

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