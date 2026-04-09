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Washington. El presidente de Cuba,, aseguró este jueves que "no renunciará" a su cargo durante una entrevista con la cadena televisiva NBC.

"Renunciar no forma parte de nuestro vocabulario", respondió el cuando la periodista de NBC lo cuestionó si ha evaluado dimitir para "salvar a su país".

"En Cuba, las personas que ocupan puestos de liderazgo no son elegidas por el gobierno de Estados Unidos, ni cuentan con un mandato de este. Somos un Estado libre y soberano, un Estado libre. Gozamos de autodeterminación e independencia, y no estamos sometidos a los designios de Estados Unidos", dijo Díaz-Canel en la entrevista, que se produce en momentos en que Estados Unidos mantiene la presión sobre el régimen, prohibiendo incluso que otros países surtan de petróleo a Cuba, con excepción de un buque ruso.

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Díaz-Canel culpó a las políticas estadounidenses por el estado actual de las relaciones entre ambos países.

"Creo que lo más importante sería que comprendieran y adoptaran esta postura crítica, una postura sincera, y reconocieran cuánto le ha costado al pueblo cubano —y cuánto han privado al pueblo estadounidense de una relación normal con el pueblo cubano—", dijo.

En marzo pasado, Díaz-Canel reconoció que hay conversaciones con Estados Unidos "orientadas a buscar soluciones, por la vía del diálogo, a las diferencias bilaterales que tenemos entre las dos naciones".

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