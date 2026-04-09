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Moscú. El presidente ruso declaró el jueves un alto el fuego de 32 horas en Ucrania durante el fin de semana de la Pascua ortodoxa.

El decreto de Putin, difundido por el , ordena a las fuerzas rusas respetar un alto el fuego que comenzará a las 4:00 de la tarde del sábado y se prolongará hasta el final del domingo.

La medida de Putin se produce después que el presidente ucraniano Volodimir Zelensky propusiera a principios de esta semana observar una pausa en los ataques contra la infraestructura energética de cada uno durante la Pascua ortodoxa. Señaló que hizo la oferta a través de Estados Unidos, que ha estado mediando conversaciones entre delegaciones de Moscú y Kiev cuando el conflicto se prolonga por quinto año.

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Los intentos anteriores de asegurar altos el fuego han tenido poco o ningún impacto. Putin declaró de manera unilateral un alto el fuego de 30 horas la Pascua pasada, pero cada parte acusó a la otra de violarlo.

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desa/mcc

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