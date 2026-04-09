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Moscú. El presidente ruso Vladímir Putin declaró el jueves un alto el fuego de 32 horas en Ucrania durante el fin de semana de la Pascua ortodoxa.
El decreto de Putin, difundido por el Kremlin, ordena a las fuerzas rusas respetar un alto el fuego que comenzará a las 4:00 de la tarde del sábado y se prolongará hasta el final del domingo.
La medida de Putin se produce después que el presidente ucraniano Volodimir Zelensky propusiera a principios de esta semana observar una pausa en los ataques contra la infraestructura energética de cada uno durante la Pascua ortodoxa. Señaló que hizo la oferta a través de Estados Unidos, que ha estado mediando conversaciones entre delegaciones de Moscú y Kiev cuando el conflicto se prolonga por quinto año.
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Los intentos anteriores de asegurar altos el fuego han tenido poco o ningún impacto. Putin declaró de manera unilateral un alto el fuego de 30 horas la Pascua pasada, pero cada parte acusó a la otra de violarlo.
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desa/mcc
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