Washington. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sostuvo este jueves una llamada telefónica con el nuevo canciller mexicano, Roberto Velasco, para felicitarlo por su nombramiento e instarlo a estrechar la cooperación bilateral.

"El secretario Rubio también abordó los esfuerzos para disuadir la inmigración ilegal masiva, asegurar nuestras fronteras y promover la estabilidad regional", detalló el Departamento de Estado en un comunicado.

Agregó que "reconocieron los avances realizados en materia de seguridad, con respeto a los principios que ambos países han acordado, y de la importancia de atender los retos en movilidad humana, atendiendo los derechos humanos de las personas", aseguró la SRE.

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En la comunicación, Velasco agradeció a Rubio por sus felicitaciones a su nombramiento como canciller, y reconocieron los avances en materia de seguridad entre ambos países.

Embajador de EU en México desea éxito el nuevo canciller Roberto Velasco

El miércoles, el embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, ya había felicitado a Velasco, y le deseó "el mayor de los éxitos mientras continuamos trabajando juntos para fortalecer la relación Estados Unidos-México y avanzar la cooperación histórica" que impulsan los presidentes Donald Trump y Claudia Sheinbaum.

El Senado ratificó el miércoles a Velasco como secretario de Relaciones Exteriores, tras la renuncia, por motivos de salud, de Juan Ramón de la Fuente.

Hasta ahora, Velasco se desempeñaba como subsecretario de América del Norte de la SRE.

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El canciller cubano, Bruno Rodríguez, felicitó también a Velasco por su designación. “Felicitamos a Roberto Velasco (...) Agradecemos sus declaraciones en apoyo a Cuba y su solidaridad con nuestro pueblo”, escribió el titular de relaciones exteriores cubano en sus redes sociales.

En lo que va de año, México ha llevado a la isla cuatro envíos de ayuda humanitaria que suman ya 3 mil 125 toneladas de alimentos y otros artículos de primera necesidad, principalmente destinadas a la población civil de Cuba.

Velasco inició sus contactos externos con una llamada telefónica a su homólogo de Brasil, Mauro Vieira. Además, concretó sendas llamadas telefónicas con sus homólogos de Uruguay, Mario Lubetkin, y de Guatemala, Carlos Ramiro Martínez.

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