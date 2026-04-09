Más Información

Irrumpen integrantes de Asamblea de Barrios en Congreso CDMX; tras algunos minutos reanudan sesión

Irrumpen integrantes de Asamblea de Barrios en Congreso CDMX; tras algunos minutos reanudan sesión

Cuba pide a México reservar datos sobre ayuda humanitaria; acusa que disidentes pueden boicotear distribución

Cuba pide a México reservar datos sobre ayuda humanitaria; acusa que disidentes pueden boicotear distribución

"Estamos muy orgullosos de la ayuda a Cuba"; no tenemos nada que esconder, dice Sheinbaum

"Estamos muy orgullosos de la ayuda a Cuba"; no tenemos nada que esconder, dice Sheinbaum

El fracking “no tradicional”, la apuesta energética del gobierno de México para aumentar la producción de gas natural; en esto consiste

El fracking “no tradicional”, la apuesta energética del gobierno de México para aumentar la producción de gas natural; en esto consiste

Katia Itzel García será la primera árbitra mexicana que dirigirá partidos en una Copa del Mundo

Katia Itzel García será la primera árbitra mexicana que dirigirá partidos en una Copa del Mundo

Diputados avalan Plan B de Claudia Sheinbaum; minuta se envió a los congresos locales

Diputados avalan Plan B de Claudia Sheinbaum; minuta se envió a los congresos locales

VIDEO: "Zapata, todo va a estar bien, te vamos a sacar de aquí"; así rescataron buzos del Ejército a minero en Sinaloa

VIDEO: "Zapata, todo va a estar bien, te vamos a sacar de aquí"; así rescataron buzos del Ejército a minero en Sinaloa

PRI critica invasión a la privacidad de Werevertumorro; “critiqué a Peña Nieto y me fue peor”, responde el influencer

PRI critica invasión a la privacidad de Werevertumorro; “critiqué a Peña Nieto y me fue peor”, responde el influencer

En Tren Interoceánico fue culpa del conductor: FGR

En Tren Interoceánico fue culpa del conductor: FGR

México pierde apelación en EU; deberá pagar 47 mdd a empresa canadiense por caso de inversión inmobiliaria

México pierde apelación en EU; deberá pagar 47 mdd a empresa canadiense por caso de inversión inmobiliaria

“Hay charlatanes en todos los campos”; denuncian falsa homeopatía con sueros vitaminados en Sonora

“Hay charlatanes en todos los campos”; denuncian falsa homeopatía con sueros vitaminados en Sonora

Personas hacinadas y sin control sanitario; el rostro oculto de los “sueros vitaminados” en clínica de Sonora

Personas hacinadas y sin control sanitario; el rostro oculto de los “sueros vitaminados” en clínica de Sonora

Washington. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sostuvo este jueves una llamada telefónica con el nuevo canciller mexicano, , para felicitarlo por su nombramiento e instarlo a estrechar la cooperación bilateral.

"El secretario Rubio también abordó los esfuerzos para disuadir la inmigración ilegal masiva, asegurar nuestras fronteras y promover la estabilidad regional", detalló el Departamento de Estado en un comunicado.

Agregó que "reconocieron los avances realizados en materia de seguridad, con respeto a los principios que ambos países han acordado, y de la importancia de atender los retos en movilidad humana, atendiendo los derechos humanos de las personas", aseguró la SRE.

Lee también

En la comunicación, Velasco agradeció a Rubio por sus felicitaciones a su nombramiento como canciller, y reconocieron los avances en materia de seguridad entre ambos países.

Embajador de EU en México desea éxito el nuevo canciller Roberto Velasco

El miércoles, el embajador de , Ronald Johnson, ya había felicitado a Velasco, y le deseó "el mayor de los éxitos mientras continuamos trabajando juntos para fortalecer la relación Estados Unidos-México y avanzar la cooperación histórica" que impulsan los presidentes Donald Trump y Claudia Sheinbaum.

El Senado ratificó el miércoles a Velasco como secretario de Relaciones Exteriores, tras la renuncia, por motivos de salud, de Juan Ramón de la Fuente.

Hasta ahora, Velasco se desempeñaba como subsecretario de América del Norte de la SRE.

Lee también

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, felicitó también a Velasco por su designación. “Felicitamos a Roberto Velasco (...) Agradecemos sus declaraciones en apoyo a Cuba y su solidaridad con nuestro pueblo”, escribió el titular de relaciones exteriores cubano en sus redes sociales.

En lo que va de año, México ha llevado a la isla cuatro envíos de ayuda humanitaria que suman ya 3 mil 125 toneladas de alimentos y otros artículos de primera necesidad, principalmente destinadas a la población civil de Cuba.

Velasco inició sus contactos externos con una llamada telefónica a su homólogo de Brasil, Mauro Vieira. Además, concretó sendas llamadas telefónicas con sus homólogos de Uruguay, Mario Lubetkin, y de Guatemala, Carlos Ramiro Martínez.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc/desa

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Pensión Bienestar 2026 quiénes reciben $6,400 pesos SIN trámite y en automático. Foto: Especial / Secretaría de Bienestar

Pensión Bienestar 2026: quiénes reciben $6,400 pesos SIN trámite y en automático

Embajada de Canadá. iStock/ Embajada de Canadá en México. iStock/Serhej Calka

Canadá te dará el pasaporte GRATIS si tarda más de 30 días: lo que debes saber

¿Te cayó dinero del SAT Arranca devolución 2026 y estos son los primeros beneficiados. Requisitos. Foto: Especial / SAT

¿Te cayó dinero del SAT? Arranca devolución 2026 y estos son los primeros beneficiados. Requisitos

Las Americas Outlet. Foto: ChatGPT

¿Cuál es el outlet más grande de San Diego en 2026? ¿Las Américas o Carlsbad?

Visa H-1B. iStock/ Fran Rodriguez

Miles compiten por la visa de trabajo H‑1B 2027: USCIS cierra el registro y anuncia los próximos pasos