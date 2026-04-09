La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, hizo una inesperada declaración ante las cámaras para negar acusaciones -que no especificó- sobre ella y el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.

"Las mentiras que me vinculan con el vergonzoso Jeffrey Epstein deben terminar hoy", dijo.

"Las personas que mienten sobre mí carecen de principios éticos, humildad y respeto", añadió la esposa del presidente estadounidense Donald Trump.

Lee también Bill Gates comparecerá el 10 de junio en el Congreso de EU; testificará sobre el caso Jeffrey Epstein

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