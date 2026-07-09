[Publicidad]
Washington. El expiragüista olímpico estadounidense David Hearn se declaró este jueves no culpable de vandalizar el Estanque Reflectante frente al Monumento a Lincoln, en Washington, que fue recientemente restaurado por el Gobierno del presidente Donald Trump.
Hearn, de 67 años, compareció ante un tribunal del Distrito de Columbia tras ser acusado de un único cargo de destrucción de propiedad por supuestamente haber arrancado parte del revestimiento del fondo del estanque.
La jueza Carmen McLean dejó en libertad condicional a Hearn, quien deberá acudir a una nueva audiencia el 5 de agosto.
Lee también Trump denuncia vandalismo en estanque reflectante del Monumento a Washington; arrestan a exatleta olímpico de 67 años por supuesto daño
Un grupo de manifestantes se concentró a las puertas del tribunal, donde gritaron consignas a favor del expiragüista, conocido como Davey, y en contra de la administración de Trump.
Hearn es uno de al menos cuatro individuos que enfrentan cargos por supuestamente vandalizar el estanque tras una reforma impulsada por el propio Trump, que ordenó pintarlo de azul y reparar sus cañerías.
[Publicidad]
La fiscal federal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, muy cercana al presidente, alega que Hearn arrancó "con fuerza y violencia" un trozo del fondo del estanque el 19 de junio, una acusación que la defensa del exatleta considera "indignante".
Lee también VIDEO: Tras millonaria remodelación, estanque reflectante de Washington se llena de algas, otra vez; proyecto habría costado 14 mdd
Según el deportista, se detuvo frente al estanque durante un paseo en bicicleta y tocó por curiosidad un trozo del revestimiento que ya estaba desprendido, pero niega haberlo arrancado.
[Publicidad]
La reparación del Estanque Reflectante del Monumento a Lincoln ha sido una prioridad para Trump dentro de su plan de reformar Washington con motivo del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos.
El estanque, famoso por ser el escenario del discurso 'I Have a Dream' de Martin Luther King en 1963 y por aparecer en la película Forrest Gump (1994), fue restaurado y pintado de azul con un costo de 14 millones de dólares, superior a lo previsto, y días después volvió a teñirse de verde por una plaga de algas.
Trump viaja al Monte Rushmore para discurso por independencia de EU; el 4 de julio organizará enorme mitin político en Washington
ss
[Publicidad]
[Publicidad]
Más información
Mundo
Recaudan más de 200 mil dólares para ayudar a familia de mexicano asesinado por ICE; lanzan campaña en GoFundMe
Espectáculos
Catherine Zeta-Jones dedica emotivo mensaje tras la muerte de Bonnie Tyler: "Mi corazón está roto"
Universal Deportes
Isaac Del Toro sube al tercer lugar e ingresa al podio del Tour de Francia
Metrópoli
Socavón alarma a vecinos de Ecatepec; colapso de drenaje abre enorme agujero en Granjas Valle de Guadalupe
Deportes
Revelan el secreto de Erling Haaland: así logra dejar atrás a los mejores defensores del mundo
Deportes
Haaland hace inesperada confesión antes de enfrentar a Inglaterra: “Me sentiré un poco incómodo”
Noticias
Sheinbaum endurece su respuesta: México denunciará en EU la muerte de 17 mexicanos en operativos de ICE
Deportes
Guillermo Ochoa emociona a la afición con emotivo mensaje para Gilberto Mora tras su graduación