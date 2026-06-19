Washington.- El famoso estanque reflectante de Washington se ha vuelto a llenar de algas que han teñido nuevamente de verde el agua, apenas un par de semanas después de completarse la costosa y controvertida remodelación impulsada por el presidente estadounidense, Donald Trump, que precisamente buscaba eliminar estos organismos y embellecer la piscina.

Las obras en el estanque situado frente al Monumento a Abraham Lincoln concluyeron a principios de junio, tras el revestimiento del fondo con un tono azul "inspirado en la bandera estadounidense", una iniciativa promovida por el mandatario dentro de su plan para "embellecer" la capital.

Sin embargo, el retorno de las algas en los últimos días ha provocado que el agua haya adquirido de nuevo un color verdoso, alejándose del resultado estético perseguido inicialmente.

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La Administración afirmó que las algas "residuales" se eliminarían inmediatamente después de la renovación, pero estas lograron proliferar debido a las altas temperaturas de las últimas semanas.

Trump había promocionado activamente esta reforma con la que buscaba limpiar el estanque, que a su parecer se encontraba en un estado "sucio y desagradable" antes de los cambios.

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Los servicios de mantenimiento de la ciudad intervinieron con tratamientos químicos, aplicando lejía y otros productos desinfectantes, pero todavía se puede apreciar el verde en el agua.

La situación ha reavivado el debate sobre la gestión del proyecto, cuyo coste final escaló hasta alrededor de los 14 millones de dólares (mdd), muy por encima de las estimaciones iniciales de menos de dos millones, según informó el diario The New York Times.

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🇺🇸 A tan solo 12 días de su reinauguración, la pintura de la Piscina Reflectante del Lincoln Memorial en Washington ya se está desprendiendo.



La obra costó 14 millones de dólares. pic.twitter.com/A792VjYtTz — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 19, 2026

El estanque reflectante es uno de los espacios más reconocibles de la capital y ha sido escenario de momentos históricos como el discurso de Martin Luther King en 1963 en el que arrancó diciendo "tengo un sueño".

Las obras formaron parte de un paquete de intervenciones impulsadas por Trump en distintos edificios y espacios emblemáticos de la capital, entre ellas la construcción de un gran salón de baile en la Casa Blanca y otros proyectos con vistas al aniversario 250 de la Independencia de Estados Unidos.

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