A pesar de que Pedro Sola ofreció disculpas por sus declaraciones en "Ventaneando" sobre los perros y el que no los tolera en lugares como tiendas y restaurantes, las críticas en su contra continúan, famoso como Aracely Arámbula y Carlos Bonavides externaron su desacuerdo y defendieron a los caninos.

Sola aseguró que en realidad no quiere envenenar a los perros, que dijo las cosas sin pensar y sin la consciencia de que los perros tienen ahora un lugar muy importante dentro de las familias aunque él nunca haya tenido uno.

"No tolero a los perros en la tienda, a los perros en el súper, a los perros cagando en el restaurante, ¿qué es eso, se volvieron locos o qué?, con ganas de aventar un trozo de carne envenenada", expresó el lunes en el programa conducido por Pati Chapoy.

Dichas declaraciones le han valido cientos de críticas en sus publicaciones, en las de "Ventaneando" y en las redes sociales en general, donde muchos piden "tumbarle la cuenta".

Famosos se lanzan contra Pedro Sola

Aracely Arámbula, una defensora de los animales y amante de los perros, lamentó las palabras del conductor y expresó que ojalá algún día conozca el valor incomparable e incondicional que dan los perritos.

"NO A LA VIOLENCIA ANIMAL. NO AL MALTRATO. Su empresa se ha caracterizado por abrir las puertas a perritos de la calle. Lamentamos sus desatinados comentarios. Ojalá que un día conozca el valor incomparable e incondicional que dan los perritos. Perros rescatando vidas, perros salvando gente. @tiopedritosola Deseamos que en realidad se haga conciencia y prevalezca el valor y el respeto por la vida de los animales. Rescatistas luchando diario para lograr esa conciencia de no a la violencia, no al abandono y porque se logren más adopciones. Hay que tener mucha responsabilidad de lo que se comunica, más empatía y menos odio. Más conciencia y valores para que las nuevas generaciones respeten y cuiden a los animales. PROVIDA", escribió la actriz.

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Con su característico humor, Lalo España presumió el amor por su perrita Marimba, y se arrepintió de pedirle a San Pedro por ella.

"Consérvamela mucho tiempo San Pedro....¡No!, mejor San Ignacio, San Jorge, cualquier otro!", expresó.

Marcos Valdés consideró que los comentarios de Pedro Sola fueron lamentables, habló de sus perritas Cala y Lulú, quienes comparten con él todo, duermen con él; el hermano de Tin Tán rompió en llanto al decir que ambas lo han sacado adelante cuando se siente triste.

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"Lo que hiciste no tiene madre, cómo te atreves a decir que vas a envenenar a los animalitos inocentes, eso no se vale, ellos son animalitos inocentes, qué mal", expresó.

Mauricio Martínez llamó irresponsables tanto a Pati Chapoy como a Pedro Sola, por minimizar el maltrato animal.

"Pedro, excusarse en tu edad es cobarde. Y que luego tu jefa desvíe la atención y salga con 'hay que enfocar la energía en temas que SI son importantes'. ¿Y el maltrato animal que es? Que triste ver que, años después de que defendieron a mi agresor, sigan igual de irresponsables".

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Carlos Bonavides habló de la importancia de los animales en la vida de las personas, en lo sanadores que son los perros y en la compañía que representan para adultos mayores.

"Señor Pedro Sola, los perros son la alegría de la casa, la alegría de los niños, el verdadero acompañamiento de miles de ancianos que están solos, que ayudan a los ciegos, que ayudan en terapia, en la soledad y la depresión".

Bonavides, cargando a su perrito, dijo que era de lo más importante que tenía en su vida, y que los perritos son los mejores amigos del hombre".

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"Por favor Don Pedro, no te escudes en tu edad para hacer esa crítica, son venditos de Dios , el mejor amigo del hombre".

rad