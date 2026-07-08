"No al maltrato animal", es lo que se lee en las recientes publicaciones de "Ventaneando" en redes sociales, así como la petición de que el conductor Pedro Sola salga del programa dirigido por Pati Chapoy, luego de los comentarios que hizo el conductor sobre lo que piensa cuando ve a perros en los centros comerciales.

Sola, de 79 años, se sinceró en el programa al decir que no tolera ver a los perros en todos lados, en centros comerciales, en el súper y en los restaurantes, y cuestionó a los dueños de las mascotas sobre ello.

"No tolero a los perros en la tienda , a los perros en el súper, a los perros cagando en el restaurante, ¿qué es eso, se volvieron locos o qué?", dijo.

Lo que está causando indignación en redes es lo que dijo después:

"Con ganas de aventar un trozo de carne envenenada".

Ante la reacción negativa de la conductora Mónica Castañeda, quien dijo que esa idea no estaba bien, Pedro Sola agregó:

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"Los que llevan tres (perros) en una carriola, dan ganas de darles una balazo....a los dueños", expresó.

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Chapoy, quien soltó la carcajada en varios momentos de cuando Pedro Sola estaba hablando, agregó:

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"Dan ganas de darles una tarjeta de una psiquiatra".

Declaraciones de Pedro Sola sobre los perros genera ola de críticas en las redes de "Ventaneando".

Y aunque varias personas coincidieron con la idea de Sola, de no estar de acuerdo de que los perros entren a lugares como restaurantes, muchos desaprobaron la incitación al maltrato animal.

"Es indignante que en pleno 2026, Pedro Sola haga comentarios en televisión que pueden interpretarse como una incitación a la violencia contra los animales y contra quienes los protegen.Los animales merecen respeto", se lee en X, donde están criticando al conductor y pidiendo que salga del programa.

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APARTE DE VIOLENTADOR ASESINO 👇



El “conductor” Pedro Sola, del decadente programa Ventaneando, afirmó en Vivo en cadena Nacional, qué odia a los seres vivos como a los perros, que él sería capaz de envenenarlos y que le daban ganas de meterles un tiro, cuando los ve siendo… pic.twitter.com/TksC2blUer — Nadya Limas (@nadyalimasapd) July 8, 2026

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