Los dimes y diretes entre Pati Chapoy y Alex Bisogno están a punto de llegar al terreno legal, y es que el hermano del fallecido conductor de "Ventaneando", anunció que buscará medidas contra la periodista.

En una entrevista con Multimedios, Bisogno afirmó que las declaraciones que Chapoy ha hecho en su contra, han dañado su imagen y la de su familia, además de que carecen de pruebas.

“Me parece injusto que una persona llegue a difamarme sin pruebas solamente por el odio que me tiene”, dijo.

Lee también Alex, hermano de Daniel Bisogno, explota contra Pati Chapoy: "señora, ¡ya basta!; párele porque si no el que va a hablar soy yo"

La polémica surgió después de la muerte de Daniel, en 2025, cuando Pati cuestionó la intervención del exconductor de "Al extremo" en los temas relacionados a la herencia de su hermano. Además, lo acusó de haber saqueado la casa en la que éste vivía.

Aunque Alex Bisogno descartó presentar una demanda, adelantó que sí está buscando la manera en la que la conductora dejé de hablar de él, por lo que interpondrá una orden de restricción.

"Lo único que vamos a hacer próximamente es colocar una restricción para que nunca en su vida vuelva a ensuciar el nombre de mi familia como lo ha hecho", agregó.

El conductor también aclaró que la medida estaría dirigida únicamente contra Chapoy, pues el resto del equipo de "Ventaneando" le ha demostrado su apoyo y lealtad.

Lee también Pleitos y distanciamientos en la familia de Daniel Bisogno a un año de la muerte del conductor de "Ventaneando"

L