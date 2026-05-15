Pedro Sola sufrió una caída en la calle, el conductor de 79 años compartió una foto desde el hospital en la que se observa que se lastimó el rostro y sostiene en la mano un papel con sangre, y aunque Sola lo tomó con humor, requirió puntadas ante el incidente.

El conductor de "Ventaneando" reflexionó sobre el reto que significa caminar de prisa en la calle cuando se es de la tercera edad.

¡Me caí! … no cabe duda que cuando uno envejece adquiere nuevos retos, caminar a toda prisa en la calle se vuelve deporte de alto riesgo. Afortunadamente me encuentro bien, solo requerí unas puntadas y un bolillo para el susto. Anden con cuidado", escribió.

Pedro Sola ha sido conductor del programa "Ventaneando" desde su inicio en enero de 1996. Es uno de los miembros fundadores del elenco original convocado por la periodista Pati Chapoy.

Pedrito, como sus seguidores lo llaman, tiene una formación académica como economista por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), su incursión en la televisión a través de "Ventaneando" lo convirtió en una de las figuras más icónicas del espectáculo en México.

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