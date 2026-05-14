Alex Bisogno no se quedó callado ante la reciente entrevista que dio Pati Chapoy en la que habló mal de él, aseguró que había saqueado el departamento de su hermano fallecido Daniel Bisogno, que se había robado muchas cosas, hasta la cafetera, algo que Alex niega rotundamente y lanza una amenaza clara a la conductora de "Ventaneando".

Atrás quedó la buena y cordial relación que había entre Chapoy y Alex, el hermano de Daniel, quien fue parte del programa de TV Azteca hasta febrero de 2025, cuando falleció por complicaciones tras un trasplante de hígado.

"Mercenaria del periodismo de los espectáculos y por rating es capaz de cualquier cosa, y por venganza de mucho más", dijo molesto en el programa de televisión "Chismorreo".

Alex aseguró que ya no permitirá que los ataques de la periodista, en contra de él y de su familia, continúen.

"No voy a permitir más dolor en mi familia. Sus ataques solo hablan de su decadencia como periodista como profesional pero sobre todo como ser humano. Atacar a mi hermano incluso fallecido en tantas ocasiones me parece abominable y si lo hace con él que me puedo esperar yo", dijo.

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Alex calificó de calumnias lo que Cristina Riva Palacio, madre de la hija de Daniel, le ha dicho a Pati Chapoy sobre él y su familia; y se sinceró sobre lo que piensa de ella:

"Usted no quiere a nadie, usted es una persona oscura, siniestra, que gusta destruir a las personas que le estorban".

Tachó a Chapoy de egocéntrica y narcisista.

"Ahora entiendo por que no cree en Dios porque para una persona tan egocéntrica, tan narcisista como usted, el único Dios que existe es usted mismo".

Alex Bisogno, hermano de Daniel, y excuñado de Christina Riva Palacio, habla de la situación actual de la familia. Fotos: Instagram

Para Alex, Pati no representa los valores que tiene TV Azteca, empresa en la que trabaja desde hace décadas; consideró que es abominable que utiliza sus micrófonos para destruir y que nadie le ponga un alto; sin embargo, confesó que se quedara sentado viendo como el karma hace su trabajo.

Considera que el público no es tonto y que ya saben quién es Pati Chapoy, pues afirmó, que basta ver cómo la tratan en redes sociales, todo lo que dicen sobre ella.

Alex, quien no tiene relación ni cercanía con su excuñada Cristina, ni con su sobrina Michaela, aseguro que Cristina, la persona a la que Chapoy ha defendido por sobre todas las cosas, va a terminar por hundirla

Está seguro que todo lo que la ex de Daniel le dijo son mentiras. Afirmó que él no ha robado cosas del departamento de su hermano, ni ropa, ni zapatos, ni botellas de alcohol; añadió que se trata de la extorsión que ocurrió semana antes de la muerte del conductor, y sobre ello hay una denuncia en curso.

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"Demuestre que yo robé algo la casa de Daniel demuestra que yo tomé arte de su casa, Daniel ni arte tenía. Demuéstrame que yo tomé botellas de alcohol", expresó frente a la cámara.

Alex y Daniel Bisogno. Foto: Instagram.

Alex Bisogno amenaza a Pati Chapoy

En la parte final de su discurso, Alex lanzó una amenaza para Pati Chapoy, le dijo que si tanto quiere hablar de una familia, se podría hablar de la suya, donde hay historias de traiciones, nepotismo y abusos.

"Ya que tanto le gusta hablar de las familias podemos hablar de la suya, le garantizo que hay mucho más que cortar que de la mía y ahí sí encontraremos traiciones, nepotismo, mantenidos y hasta algunos hermanos abusivos; no me haga platicarlo".

Y aprovechó para recomendarle que invite a comer a Michaela, que la tome en cuenta pero fuera de "Ventaneando", pues hasta ahora solo la ha tomado en cuenta para obtener rating.

"Si alguien está lucrando aquí no soy yo, es usted".

Alex Bisogno cuestionó a Chapoy:

"Si quiere que yo siga hablando la que va a seguir perdiendo es usted... Como el maltrato psicológico a sus colaboradores y hasta información del caso de Sergio Andrade y Gloria Trevi... No me gustaría meterla en más problemas señora... usted dice, ¿le seguimos o le paramos?"

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