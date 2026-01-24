Más Información

"Los jóvenes no tienen las condiciones para investigar que yo tuve": Linda Manzanilla, arqueóloga

Fallece Enriqueta Cabrera Cuarón, exdirectora de Canal Once

El "Hallazgo de la Década": Sheinbaum revela la Tumba 10 de Huitzo; joya inédita del mundo zapoteco

El palacio “maldito” de Venecia vuelve al mercado tras años de intentos fallidos de venta

“Vuelos nocturnos sobre un mar sin fondo”, teatro documental que sigue el rastro de Alicia de los Ríos Merino

Se espera un embate muy fuerte de la influenza

A la naturaleza no lo conquista. El conductor de "Ventaneando" confesó que su viaje a Islandia, país famoso por sus paisajes, bosques y silencio, no fue precisamente una experiencia memorable. “Ir a lugares donde haya cosas me emociona verlas”, dijo, dejando claro que el verde, los árboles y la contemplación no son lo suyo.

Eso sí, aunque Pati Chapoy anda de un lado a otro del mundo, Pedrito asegura que por ahora no tiene planes de viajar… ni siquiera a Dubái, pese a tener una invitación sobre la mesa. Si irá o no, sigue en duda; si irá acompañado, ni él mismo lo sabe o no quiso decir. Naturaleza no, lujo tal vez… pero Pedrito nunca tiene prisa.

Meghan Trainor anuncia bebé… y Ángela Aguilar mete su cuchara

celebró la llegada de su tercera hija, Mikey Moon, nacida el 18 de enero mediante gestación subrogada, y agradeció públicamente a la mujer que hizo posible el proceso, a quien llamó una “supermujer”. Algo que fue muy criticado en redes por considerarse “comerciar” con recién nacidos.

En medio de la polémica, decidió dejar una felicitación que pronto se volvió el verdadero centro de atención… porque desapareció. Las redes hicieron lo suyo: “Aquí los que vinieron a buscar el comentario de Ángela”, “¿Ya lo borró?”, “Así empiezan los bloqueos”. En resumen, ante la polémica de Meghan, la esposa de Nodal prefirió retractarse.

Foto: Instagram oficial.
Yordi Rosado no demanda (por ahora), pero sí se enoja

Yordi Rosado descartó emprender acciones legales contra la productora responsable del fallido espectáculo “Enrollados”, aunque dejó claro que su paciencia tiene límite. El conductor aseguró que, más allá de los temas contractuales que le impiden hablar a fondo, su prioridad es que el público reciba su dinero de vuelta.

Eso no evitó que se le saliera el enojo. “Ahorita son las 14:00 y estos cabrones no han publicado nada”, soltó, evidenciando la molestia por el manejo del caso. Demanda no, pero reclamo público sí… y con reloj en mano.

Yordi Rosado tiene más de 3 millones de suscriptores en su canal de YouTube. Foto: Instagram.
