Diciembre de 2005. Catemaco, Veracruz. En la plaza principal del pueblo mágico, Rudy Youngblood se sentó en una de las bancas que daba frente a la iglesia y sacó un jugo de naranja en tetrapak y un cuaderno en el que comenzó a dibujar algo.

De vez en cuando sacaba un celular, escribía y volvía al cuaderno. En algún momento, una pareja que por ahí pasaba le preguntó si podía sacarse una foto con ellos. Rudy sonrió y aceptó. A unos cuantos metros, un hombre de lentes oscuros intentó acercarse, pero desistió cuando notó que no había problemas.

Rudy, pantalón de mezclilla, camiseta y cabello largo atado en cola, ya era un poblador más del lugar. Era el protagonista de “Apocalypto”, la aventura maya dirigida por Mel Gibson, y ese día había tenido descanso.

Lee también: El actor Rudy Youngblood, protagonista de "Apocalypto", es arrestado por posesión de drogas

A sólo unos metros estaba el hotel base de la producción, a cuyo restaurante bajaba ocasionalmente Mel Gibson para desayunar y planear la jornada. A veces, la estrella Hollywoodense salía de la zona y acudía al malecón y degustaba de alguna pizza para orgullo de los dueños.

“Viene de buen humor, se sienta, pide, paga y se va”, decían quienes lo atendían en el comercio.

A Rudy lo había seleccionado tras un largo casting y mantenido en secreto por varios meses. Lo que hasta ese momento se sabía era un teaser en el que era el actor Mauricio Amuy el protagonista. Nada más.

Lee también: Arrestan a Rudy Youngblood, protagonista de "Apocalypto", por presunta agresión

El texano tenía entonces 23 años, sabía algo de las danzas de pueblos originarios estadounidenses y aceptó aprender maya para el papel. El personaje “Garra de Jaguar” era un jefe de familia que enfrentaba a un grupo de indígenas dedicado al saqueo y venta de personas. Todo esto días antes de la llegada de los españoles.

Nanciyaga, a unos 20 minutos de Catemaco, fue la sede principal del rodaje. En el base camp podía observarse el jabalí robot que se ve en la primera escena de su personaje.

Personas de la producción siempre lo calificaron como una persona profesional y un joven con muchos sueños. Sabía de la carga del personaje, pero nunca lo resintió. Se dejaba guiar por Guibson y en la escena nocturna donde un jefe maya cuenta una leyenda, Rudy se mostró interesado en saber el origen de la misma.

Lee también: Ticketmaster niega fallas durante la preventa de boletos para los conciertos de BTS en CDMX

No le molestó hacer secuencias bajo lluvia artificial, chozas incendiadas y los 35 grados que se llegaban a registrar como temperatura normal. Y, sin tener estrellitis, por eso cuando podía salía a caminar a las calles de Catemaco.

Su trabajo en la cinta lo hizo acreedor al premio First Americans In The Arts a Mejor Actor. Cuando la cinta se estrenó en México, su agenda le hizo imposible estar presente.

Luego del filme ha trabajado en historias como “Crossing poit” y “Hell on the border”, pero sin llegar a tener el foco de atención que le dio a “Apocalypto”. Este jueves su nombre volvió a estar en los medios mexicanos, por haber sido detenido por posesión de drogas.