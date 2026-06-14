La agenda dominical de la Copa del Mundo de 2026 iniciará con el debut de Alemania y Curazao en el Grupo E del torneo de la FIFA. Este es el horario y el canal de transmisión para ver el primero de cuatro partidos que se jugarán este domingo.

Domingo, 14 de junio

Alemania vs Curazao | 11:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por el pase mundialista de ViX.

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Selección de Alemania en entrenamiento, de cara a su debut en el Mundial de 2026 - Foto: AFP

¿Cómo llegarán Alemania y Curazao a su debut en el Grupo E del Mundial de 2026?

Luego del empate a un gol entre Marruecos y Brasil, en un discreto partido del equipo de Carlo Ancelotti, este domingo entra en acción otro clásico del Mundial, la tetracampeona Alemania, traumatizada aún por sus últimas actuaciones en este torneo.

Desde que ganó su cuarto campeonato en Brasil 2014, la Mannschaft fue eliminada en los dos siguientes Mundiales, Rusia y Catar, en la fase de grupos, toda una afrenta para el orgulloso combinado germano.

Incluso uno de los campeones hace ya 12 años ha regresado de su retiro internacional para reforzar el arco: don Manuel Neuer.

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"No cabe duda de que es el mejor portero de todos los tiempos, o al menos uno de los mejores", aseguró su compañero Deniz Undav el viernes ante los periodistas.

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Selección de Curazao en entrenamiento, de cara a su debut en el Mundial de 2026 - Foto: AFP

El seleccionador Julian Nagelsmann confirmó además que el cuadragenario será titular en el debut: "Todos los jugadores están bien y Manuel también está bien. Todos están en forma".

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En un duelo de contrastes, Alemania debutará este domingo en Houston contra Curazao; David contra Goliat; la pequeña isla caribeña de apenas 444 km2 y 185.000 habitantes, que nunca ha jugado un Mundial, contra la tetracampeona y 13 veces semifinalista; un plantel valorado en cientos de millones de dólares contra jugadores apenas conocidos.

Pero los caribeños no saldrán a la cancha derrotados: "Tenemos un plan para hacerle la vida difícil a Alemania", amenazó en la previa su DT Dick Advocaat.

El desigual duelo se trasladará también a los banquillos: Advocaat ha batido el récord del seleccionador más veterano en un Mundial contra el más joven en esta edición: 78 años para el neerlandés por 38 para el germano.