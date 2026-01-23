Más Información

, la boletera encargada de la en la Ciudad de México, negó fallas en el servicio durante las preventas de este viernes 23 de enero.

De acuerdo con un vocero de la compañía consultado por EL UNIVERSAL, la operación de su página web se mantuvo constante y funcional a lo largo de las horas en las que el fandom buscaba conseguir entradas para el Estadio GNP.

Las declaraciones surgieron en respuesta a las publicaciones de algunos internautas que aseguraron que el sitio fue lento durante la mañana.

Sin embargo, el portavoz señaló que este comportamiento es “normal”, considerando el alto volumen de personas en la fila virtual, que superó los 180 mil usuarios apenas minutos después de iniciada la preventa.

BTS: Permission to Dance on Stage LA. (19/01/26) Foto: Disney Plus
BTS: Permission to Dance on Stage LA. (19/01/26) Foto: Disney Plus

De igual forma, ante las acusaciones difundidas en plataformas como X y Facebook sobre presuntos cambios de precios durante la preventa, Ticketmaster negó la existencia de precios dinámicos en este o en cualquier otro evento.

Por ello, los costos se mantuvieron conforme a lo anunciado en sus cuentas oficiales el jueves 22 de enero, con boletos desde menos de 1,800 pesos y los más caros cerca de los 18 mil pesos.

Ticketmaster aconseja acudir a PROFECO

Luego de que se diera a conocer que los boletos para las tres fechas de BTS en la CDMX ya se ofrecen en plataformas de reventa a precios cercanos a los 130 mil pesos, Ticketmaster recomendó a ARMY acudir a la Procuraduría Federal del Consumidor

Según el vocero de la boletera, la empresa no tiene relación alguna con revendedores, por lo que aconsejó a los fans presentar una denuncia en el apartado especial de “Ticketmaster” dentro del portal web de PROFECO.

Asimismo, recordó que la venta general continúa programada con normalidad para mañana, sábado 24 de enero de 2026, a las 9:00 de la mañana, por lo que aún existe la posibilidad de conseguir entradas a precios oficiales para los conciertos del 7, 9 y 10 de mayo, fechas en las que los surcoreanos se presentará en el Estadio GNP.

