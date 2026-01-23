La preventa para los conciertos de BTS en el Estadio GNP de la Ciudad de México ya ha comenzado, entre caos, llanto, largas filas y quejas por fallas en el sistema.

La cantidad de gente que se unió a la sala de espera fue enorme, ya que a menos de 15 minutos de haberse abierto la puerta ya había más de 180 mil armys esperando poder comprar sus boletos.

Con ese número en la fila los memes y llanto en redes sociales no se hicieron esperar, comentarios como “no me va a tocar nada” o “avancen rápido, por fa” son de los más repetidos en X.

El punto “bueno” para miles es que los precios que OCESA anunció ayer en sus redes sociales se han mantenido tal como la empresa lo prometió; sin embargo, se han reportado algunas fallas.

Fallas en la preventa de BTS

Algunos usuarios han reportado fallas en la preventa de Ticketmaster para los conciertos de BTS en la CDMX, tal es el caso de Gemma, una fan de la capital.

Mediante su cuenta de X la joven compartió capturas de pantalla en las que muestra su registro previo para poder acceder a la fila, pero al momento de ingresar su código de la Army Membership en la boletera, no le permite ingresar.

Sin embargo, 37 minutos después ella misma hizo otra publicación en la que dejó saber que ya tenía un lugar, el 48 mil 560.

Otro caso ocurrió con personas que ingresaron a la fila en el primer momento de la preventa mediante la aplicación móvil de Ticketmaster, la plataforma dio acceso sin necesidad de un código o registro previo, aunque esto pudo deberse a bloquear el celular y desbloquearlo en punto de las 9:01.

El fallo anterior no debe preocupar a la Armys, ya que aunque se consiguió entrar e incluso seleccionar boletos, la compra no se puede finalizar sin los nueve dígitos que solo tienen aquellos con Army Membership.

Hasta el momento no se ha reportado que alguna de las fechas ya activadas, es decir, 7 y 9 de mayo en la plataforma sean sold out en su preventa, aunque de suceder, todavía queda la del 10 del mismo mes en punto de las 12:00 del día y la venta general que se realizará mañana, sábado 24 de enero.

