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Una intensa lluvia acompañada de fuertes vientos se registró durante la tarde de este viernes en la Ciudad de México, generando diversas afectaciones principalmente en la alcaldía Tlalpan, donde se reportaron inundaciones en la zona de hospitales.
Uno de los puntos afectados fue el Hospital Psiquiátrico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicado sobre avenida San Fernando y Periférico, donde el acumulamiento de agua provocó anegaciones.
De acuerdo con los reportes de encharcamientos e inundaciones, en Tlalpan se registraron afectaciones en Calzada de Tlalpan y calle José María, en la colonia Niño Jesús; Comuneros Santa Úrsula y Tetlapangos, en la colonia Comuneros de Santa Úrsula; John F. Kennedy y Primera Norte, en la colonia Isidro Favela; además de calle La Rosa y Calzada de Tlalpan.
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También se reportó inundación en la zona de Insurgentes Sur, a la altura de La Joya.
En la alcaldía Miguel Hidalgo se registró otro punto de encharcamiento sobre avenida Ejército Nacional y calle Sócrates, colonia Granada.
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Mientras tanto, en la colonia Álamos, alcaldía Benito Juárez, se reportó la caída de una rama de árbol en el cruce de calle 5 de Febrero y Soria.
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Autoridades mantienen recorridos y atención en los puntos afectados ante la presencia de lluvias, vientos fuertes y posibles complicaciones viales.
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vr/jecg/ cr
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