Metrópoli | 12-06-26 | 18:34 | Actualizada | 12-06-26 | 18:34 |

Una intensa acompañada de fuertes vientos se registró durante la tarde de este viernes en la Ciudad de México, generando diversas afectaciones principalmente en la , donde se reportaron inundaciones en la zona de hospitales.

Uno de los puntos afectados fue el , ubicado sobre avenida San Fernando y Periférico, donde el acumulamiento de agua provocó anegaciones.

De acuerdo con los reportes de encharcamientos e inundaciones, en Tlalpan se registraron afectaciones en Calzada de Tlalpan y calle José María, en la colonia Niño Jesús; Comuneros Santa Úrsula y Tetlapangos, en la colonia Comuneros de Santa Úrsula; John F. Kennedy y Primera Norte, en la colonia Isidro Favela; además de calle La Rosa y Calzada de Tlalpan.

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También se reportó inundación en la zona de Insurgentes Sur, a la altura de La Joya.

En la alcaldía Miguel Hidalgo se registró otro punto de encharcamiento sobre avenida Ejército Nacional y calle Sócrates, colonia Granada.

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Mientras tanto, en la colonia Álamos, alcaldía Benito Juárez, se reportó la caída de una rama de árbol en el cruce de calle 5 de Febrero y Soria.

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Autoridades mantienen recorridos y atención en los puntos afectados ante la presencia de lluvias, vientos fuertes y posibles complicaciones viales.

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vr/jecg/ cr

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