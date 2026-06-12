Una intensa lluvia acompañada de fuertes vientos se registró durante la tarde de este viernes en la Ciudad de México, generando diversas afectaciones principalmente en la alcaldía Tlalpan, donde se reportaron inundaciones en la zona de hospitales.

Uno de los puntos afectados fue el Hospital Psiquiátrico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicado sobre avenida San Fernando y Periférico, donde el acumulamiento de agua provocó anegaciones.

🌧️🏥🌊 GENTE ATRAPADA 🌊🏥🌧️



Gente atrapada en el Psiquiátrico de San Fernando por lluvias#ChismososDeLaZonaSur #Tlalpan #Insurgentes pic.twitter.com/fFuJhaa5ef — chismosos de la zona sur (@Wendymg10) June 13, 2026

De acuerdo con los reportes de encharcamientos e inundaciones, en Tlalpan se registraron afectaciones en Calzada de Tlalpan y calle José María, en la colonia Niño Jesús; Comuneros Santa Úrsula y Tetlapangos, en la colonia Comuneros de Santa Úrsula; John F. Kennedy y Primera Norte, en la colonia Isidro Favela; además de calle La Rosa y Calzada de Tlalpan.

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También se reportó inundación en la zona de Insurgentes Sur, a la altura de La Joya.

🌧️ TLALPAN



Lluvia muy fuerte en este momento. El agua corre por las calles con una altura aproximada de 10 cm.



⚠️ Precaución: evita zonas bajas, no cruces a pie ni en auto si no es necesario. ¡Cuídense mucho! 🙏



Calle Zaragoza

Pino Suárez

Fuentes brotantes pic.twitter.com/2FYgQh938l — Casa Arcadia y Tortillería La Abuela (@TortilleriasA) June 13, 2026

En la alcaldía Miguel Hidalgo se registró otro punto de encharcamiento sobre avenida Ejército Nacional y calle Sócrates, colonia Granada.

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Mientras tanto, en la colonia Álamos, alcaldía Benito Juárez, se reportó la caída de una rama de árbol en el cruce de calle 5 de Febrero y Soria.

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Autoridades mantienen recorridos y atención en los puntos afectados ante la presencia de lluvias, vientos fuertes y posibles complicaciones viales.

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🌧️🚗 Camioneta queda varada por inundación en Calzada de Tlalpan 🚗🌧️



Una camioneta quedó atorada en una zona inundada sobre Calzada de Tlalpan, casi a la altura del parque de béisbol. pic.twitter.com/Qqnnu66D7B — Tlalpan Vecinos (@TlalpanVecinos) June 12, 2026

vr/jecg/ cr