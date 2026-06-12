León, Gto. - Un juez concedió la suspensión condicional del proceso a una mujer que presuntamente tiró a un gato dentro de un costal amarrado en la colonia Nuevo Amanecer, y que le permitirá concluir el conflicto penal mediante un acuerdo de reparación del daño y el cumplimiento de las obligaciones que determine la autoridad judicial.

La mujer se encuentra vinculada a proceso penal desde el 16 de abril de 2026 por el delito de maltrato animal, después de que fuera identificada por un video que se difundió en redes sociales grabado en enero pasado.

La mujer presuntamente encerró al felino en un costal y lo dejó en la calle, de donde fue rescatado por protectores de animales.

Este viernes se llevó a cabo la audiencia en relación con la persona vinculada a proceso “por el delito de atentar contra la vida e integridad de un ser sintiente”. | Foto: iStock

Este 12 de junio de 2026, “Gaticos de León A.C." informó que este viernes se llevó a cabo la audiencia en relación con la persona vinculada a proceso “por el delito de atentar contra la vida e integridad de un ser sintiente”.

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En la audiencia, el juez determinó procedente conceder la suspensión condicional del proceso, “mecanismo legal contemplado en la legislación penal que permite suspender temporalmente el procedimiento bajo el cumplimiento obligatorio de condiciones específicas impuestas por la autoridad judicial durante la temporalidad fijada por el juzgador”.

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Explicó que entre las medidas establecidas están la reparación del daño mediante el pago de los gastos veterinarios generados por la atención del gatito y la realización de actividades del voluntariado en favor del bienestar animal.

La asociación civil detalló que el cumplimiento de dichas condiciones será supervisado por las autoridades competentes.

“En caso de incumplimiento, la suspensión podrá ser revocada y el proceso penal continuará conforme a derecho”.

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La mujer presuntamente encerró al felino en un costal y lo dejó en la calle. | Foto: (Ilustrativa) Fabián Evaristo / EL UNIVERSAL

El Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) establece que se extingue el ejercicio de la acción penal con el cumplimiento de las condiciones y del plan de reparación del daño, es decir, el caso se resuelve por un medio alterno sin llegar a un juicio.

“Cuando las condiciones establecidas por el juez de control para la suspensión condicional del proceso, así como el plan de reparación, hayan sido cumplidas por el imputado dentro del plazo establecido para tal efecto sin que se hubiese revocado dicha suspensión condicional del proceso, se extinguirá la acción penal, para lo cual el juez de control deberá decretar de oficio o a petición de parte el sobreseimiento”, cita el artículo 199 del CNPP.

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"Gaticos de León" aseveró que por respeto al debido proceso y a las disposiciones legales aplicables, no es posible proporcionar más información sobre el asunto.

“Seguiremos atentos al desarrollo y cumplimiento de las medidas ordenadas por la autoridad judicial, reiterando nuestro compromiso con la protección de los animales y el combate al maltrato animal”, posteó en sus redes sociales.

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