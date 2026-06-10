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Celaya, Gto.- La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo informó que la intoxicación masiva de personas, que asistieron a una fiesta en Salamanca, se debió al consumo de bebidas de alcohol adulterado.
Tras la muerte de cuatro personas y la intoxicación etílica de 28 más en una fiesta de XV años el sábado pasado en la comunidad de Puerto de Valle, la mandataria dijo que es un hecho muy lamentable que “enciende las alarmas en relación al alcohol, a las bebidas adulteradas y su comercialización".
Sobre el suceso, dijo que hay avances muy significativos de la Fiscalía General del Estado que informará en su oportunidad.
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“Ya podemos confirmar que sí fue alcohol adulterado, ya las pruebas nos dan el que sí había una concentración excesiva de este metano, que es el que se concentra en este tipo de bebidas y que además es una concentración letal para el ser humano”, precisó.
La mandataria agregó que los avances de la fiscalía permiten que muy pronto puedan dar a conocer a los responsables del hecho.
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“Ya se tiene todo identificado, ya se tiene todo trabajado”.
Afirmó que ya no hay un riesgo para la población.
Dijo que aún hay personas que son atendidas por intoxicación (etílica) en el sistema de Salud y su condición se reporta estable.
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