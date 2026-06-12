México y Estados Unidos sostienen una reunión de seguridad este viernes en la cual, de acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, “participan a nivel de subsecretarios”.

Este encuentro se da después de la llamada telefónica que sostuvo el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco, con el secretario de Estado, Marco Rubio. Además, se indicó de la presencia del embajador Ronald Johnson.

“Participan a nivel de subsecretarios en la reunión. La va a encabezar en el inicio Roberto y después ya se quedan representantes de la Fiscalía, Secretaría de Seguridad Ciudadana, Defensa, Marina, Guardia Nacional”, comentó la mandataria federal en su mañanera de este viernes 12 de junio en Palacio Nacional.

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Indicó que en estas reuniones entre autoridades mexicanas y estadounidenses no se toca temas como el del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, “porque lo que se toca ahí es lo que está en la agenda del entendimiento que se tuvo hace cerca de ocho meses”.

Apenas esta semana, el canciller Roberto Velasco destacó que con Rubio acordó mantener el diálogo y avanzar en una agenda bilateral centrada en seguridad, migración y comercio.

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El funcionario explicó que la conversación se desarrolló en un ambiente “cordial y respetuoso” y se prolongó por cerca de media hora.

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Velasco detalló en Palacio Nacional que uno de los temas centrales fue la cooperación en materia de seguridad, particularmente en el marco del programa bilateral de seguridad fronteriza y aplicación de la ley, por lo que este viernes se realizaría en la Ciudad de México una reunión del grupo bilateral de trabajo encargado de dar seguimiento a los acuerdos alcanzados por ambos gobiernos.

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En materia migratoria, señaló que ambas partes revisaron los avances registrados en los últimos meses, al tiempo que México reiteró su compromiso de mantener una política basada en el respeto a los derechos humanos y la protección de los connacionales.

Asimismo, destacó los resultados obtenidos en el combate al tráfico de fentanilo, al señalar que las incautaciones de esta droga en la frontera entre ambos países han disminuido 76 por ciento desde el inicio de la administración de Sheinbaum hasta el último mes con registros disponibles.

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Otro de los puntos abordados fue la próxima revisión del T-MEC. De acuerdo con Velasco, tanto México como Estados Unidos coinciden en la importancia de que las negociaciones lleguen a buen puerto, por lo que mantendrán comunicación constante para dar seguimiento a este proceso.

“El secretario Rubio me dijo que está dando seguimiento personalmente a este tema y vamos a estar ambos en comunicación sobre esto y otros asuntos”, comentó.

El funcionario adelantó que, como parte de este acercamiento, ambos buscarán concretar una reunión presencial en fecha próxima.

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Además, informó que hoy viernes se llevaría a cabo en la Ciudad de México un encuentro entre los equipos de seguridad de ambos países, en el que participan representantes de las dependencias mexicanas, funcionarios de la Embajada de Estados Unidos y el embajador Ronald Johnson.

La reunión, explicó, serviría para revisar temas relacionados con la seguridad fronteriza, el combate al crimen organizado transnacional y las finanzas ilícitas.

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Velasco confió en que el encuentro se desarrollaría bajo los principios de respeto mutuo y cooperación que han guiado la relación bilateral en los últimos meses, con el objetivo de fortalecer la coordinación entre ambas naciones.

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dft