La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió este viernes 12 de junio, en Palacio Nacional, a Ben Horowitz, cofundador y socio general de Andreessen Horowitz.

Por medio de redes sociales, la jefa del Ejecutivo expresó que ambos coincidieron en que México es un ejemplo de confianza y certeza económica.

Andreessen Horowitz se describe como una firma de capital de riesgo que respalda a emprendedores que construyen el futuro a través de la tecnología.

Lee también Sheinbaum se puso la 26 y gritó los goles de México

De acuerdo con la firma, fue fundada bajo la visión de que "el software conquistaría el mundo y las mayores empresas tecnológicas se volverían mucho más valiosas de lo que nadie creía".

Gestionamos más de 100 mil millones de dólares en múltiples fondos, refiere.

[Publicidad]

"Creemos que el futuro pertenece a quienes lo construyen, y nuestra labor es asegurarnos de que cuenten con los recursos necesarios para lograrlo", agrega.

Lee también Sheinbaum insistirá al gobierno de Trump que presente pruebas contra Rocha; México y EU alistan reunión sobre seguridad

En su página oficial, la empresa afirma que invierte en empresas tecnológicas, desde su fase inicial hasta la fase de crecimiento, en los sectores de inteligencia artificial, biotecnología, salud, consumo, criptomonedas, empresas, entre otros.

[Publicidad]

En octubre del 2025, la Presidenta y el cofundador de Andreessen Horowitz tuvieron otra reunión en la que abordaron el desarrollo futuro de la inteligencia artificial.

nro/apr