Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), canceló este viernes la mesa de negociación que sostendría con la Sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), encabezada por Pedro Hernández.

A través de un aviso difundido en redes sociales, la Sección 9 informó que la reunión programada para este 12 de junio fue suspendida por la SEP, sin que hasta el momento se hayan dado a conocer las razones de la cancelación. Ante ello, llamó a sus agremiados y simpatizantes a concentrarse en Paseo de la Reforma para definir las acciones a seguir.

La suspensión ocurre en medio del paro nacional que mantiene la CNTE desde el 1 de junio y tras varias rondas de negociación con autoridades federales que no han logrado destrabar el conflicto.

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Maestros de la CNTE cierran cruce de Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y Bucareli este 12 de junio. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

Entre las principales demandas de la Sección 9 y del magisterio disidente se encuentra la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, el regreso a un sistema solidario de pensiones sin Afores, la eliminación de las cuentas individuales, la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), así como mejoras salariales y laborales.

La dirigencia de la CNTE sostiene que las propuestas presentadas por el gobierno federal no atienden la demanda central relacionada con las pensiones, por lo que ha mantenido el plantón instalado en el Centro Histórico y una serie de movilizaciones en distintos puntos de la capital.

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Durante las últimas semanas, los maestros han realizado bloqueos en diversas vialidades estratégicas de la Ciudad de México, incluido Paseo de la Reforma, donde han efectuado marchas, cierres intermitentes y concentraciones para presionar al gobierno federal a reanudar las negociaciones y presentar una ruta para derogar la Ley del ISSSTE de 2007.

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“Nos acaban de cancelar. Ahorita le estoy informando a mis compañeros, de aquí nos íbamos a trasladar a Avenida Universidad 1200. El secretario de educación nos había planteado recibirnos a Ciudad de México para ver los temas locales. No son los temas nacionales de abrogación de la ley del ISSSTE y de la reforma educativa, sino nosotros tenemos un rezago muy grande con basificaciones, con homologación de prestaciones”, informó Pedro Hernández.

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El dirigente de la Sección 9 de la CNTE, señaló que no descarta continuar la huelga nacional, sin embargo, precisó que esta noche analizarán sus próximas actividades y si “aprietan más” las movilizaciones en la Ciudad de México. Además, informó que el secretario de Educación, Mario Delgado, lo llamará para acordar otra reunión.

“Bueno, él quedó de llamarme yo espero que en el transcurso nos confirme. Estaba confirmada la reunión, nos plantearon una hora, nos pusieron otra, nos plantearon un espacio, nos pusieron otro. De hecho, ya nos podíamos ir para allá, las oficinas de la SEP. Me llama Mario Llergo, que es el titular de la USICAMM, para avisarme que, por indicaciones, el secretario, nos cancelan la reunión, que él me llamará para decirme y dijo así, la expresión fue honrar su palabra de que íbamos a atender esta reunión”, refirió a medios de comunicación.

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