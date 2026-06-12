Con el traje típico de su municipio en la sierra de Veracruz y acompañada por su padre, Yolett Cervantes Cuaquehua vivió una jornada que difícilmente olvidará. La joven de 21 años, originaria de Tlaquilpa, Veracruz, asistió a la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 con el boleto 001 que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo decidió ceder a una joven aficionada al futbol mediante un concurso nacional.

Horas después del histórico partido inaugural entre México y Sudáfrica, Yolett relató que la experiencia superó todas sus expectativas.

"Me la pasé increíble. Fue algo que no me imaginaba realmente. Desde que salí del hotel sentí muchos nervios, la piel chinita y una emoción difícil de explicar”, relató en entrevista con EL UNIVERSAL.

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Yolett Cervantes apoyará al Tricolor desde la primera fila. Foto: Gabriel Pano EL UNIVERSAL

La joven veracruzana señaló que decidió acudir al Estadio Ciudad de México portando el traje tradicional de su comunidad para mostrar con orgullo sus raíces ante el mundo.

“Fui representando a mi gente. Tengo bien claro de dónde vengo y quise que el mundo conociera el traje típico de mi municipio”, expresó.

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Además de presenciar la ceremonia inaugural y la victoria de la Selección Mexicana, Yolett tuvo la oportunidad de convivir con figuras del futbol y autoridades internacionales.

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Entre ellas destacó al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, con quien incluso pudo tomarse fotografías.

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“Nos dio la bienvenida y nos felicitó. Estábamos muy emocionadas”, recordó. También relató que conoció al presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Mikel Arriola, así como a los embajadores de Estados Unidos y Canadá.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada ocurrió durante la entonación del Himno Nacional Mexicano.

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Yolett Cervantes vive sueño mundialista y representa a México en arranque del Mundial (12/06/2026). Foto: Cortesía para EL UNIVERSAL

“Sabía que se me iba a salir una lagrimita. Verlo por televisión emociona, pero cantarlo ahí, en un Mundial, es otra cosa”, afirmó.

Yolett acudió al encuentro acompañada de su padre, a quien considera una pieza fundamental en su formación y en su pasión por el futbol.

“Si estoy ahí es gracias a él y a todo lo que me enseñó”, dijo.

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La joven regresará a Veracruz tras cumplir algunos compromisos con medios de comunicación, pero aseguró que volverá a casa con un recuerdo imborrable.

“Jamás me imaginé estar en una inauguración de un Mundial. Es una experiencia única, inolvidable. Me regreso muy feliz y muy agradecida”, concluyó.

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Yolett Cervantes Cuaquehua fue seleccionada como ganadora del concurso “Representa a México en la Inauguración del Mundial”, organizado por el Gobierno de México, convirtiéndose en la representante simbólica del país en la ceremonia de apertura del torneo más importante del futbol.

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