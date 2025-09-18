Los usuarios de la plataforma de Ticketmaster verán reflejado un incremento de 22% a 24% en el cargo por servicios, lo que generó comentarios de usuarios en redes sociales que pidieron a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) actuar.

Entre los comentarios hechos a la empresa y a la dependencia está el que casi una cuarta parte del pago que se hace por un boleto será el cargo por servicios.

Otros post dijeron: ”no te pases con tus cargos por servicio @Ticketmaster_Me”, “¿24% de cargo por servicio en la pésima plataforma de Ticketmaster_Me? Ya le vas a poner un alto a esos abusivos o todavía no es suficiente, @Profeco”.

En un comunicado, la firma dijo que “el ajuste refuerza esta infraestructura y nuestro compromiso para que cada compra cumpla con las expectativas de seguridad y confiabilidad de organizadores, recintos y fans”.

Agregó que estos cobros “permiten que millones de fans disfruten de sus eventos favoritos de manera segura, eficiente y con la mejor tecnología; cubren aspectos esenciales como control de accesos, soporte al cliente y mantenimiento de plataformas digitales de alto rendimiento. Parte de estos ingresos se invierte en infraestructura, servicios y tecnología que aseguran una compra confiable”.

Dijo que, por ejemplo, hay boletos digitales con códigos dinámicos para evitar se dupliquen los boletos; se cuenta con una aplicación que protege los boletos en cada dispositivo, así como sistemas de prevención de fraude.

La Profeco dijo a EL UNIVERSAL que a pesar de las quejas en redes sociales no hay quejas formales contra el aumento de la comisión por servicios, solamente tienen registro de una denuncia formal ante la instancia, pero por un cobro extraordinario hecho en el 2024.

Demandan a Ticketmaster por inflar precios de boletos de conciertos

Una agencia reguladora estadounidense demandó a Ticketmaster y a su empresa matriz Live Nation, a los que acusa de conspirar con revendedores para inflar los precios de las entradas de conciertos y engañar a los consumidores con tarifas ocultas.

La Comisión Federal de Comercio y siete estados presentaron la demanda en un tribunal federal de California, acusando a las empresas de permitir que revendedores de entradas obtuvieran millones de boletos en violación de los límites de compra, para luego venderlos a precios inflados.

"El entretenimiento en vivo en Estados Unidos debería ser accesible para todos nosotros. No debería costar un ojo de la cara llevar a la familia a un partido de béisbol", dijo el presidente de la FTC, Andrew Ferguson, quien citó la orden ejecutiva del presidente Donald Trump para proteger a los

