Hay muchas razones por las que los celulares pueden quedarse sin señal a Internet; a veces se trata de problemas con la tarjeta SIM o alguna falla en el dispositivo que puede arreglarse con el simple hecho de reiniciarlo.

También están los problemas con la cobertura de la red y las interferencias cuando hay mucha gente en un mismo espacio, ya sea en un concierto o durante un partido en un estadio.

Si esto te sucede, en Techbit te decimos cómo conectar tu celular a Internet.

Leer también 10 celulares con mejor cámara para fotos y video en 2025

¿Por qué falla la señal de Internet en espacios aglomerados?

Según la revista de tecnología Andro4all, las antenas móviles son infraestructuras instaladas por las operadoras para ofrecer cobertura móvil en una determinada zona.

Dichas antenas poseen una capacidad limitada y suelen fallar cuando hay más usuarios conectados de los permitidos. Asimismo, es posible que la señal se vuelva lenta, lo que demora la carga y descarga de contenido.

Pero ¿por qué ocurre? Todos los dispositivos comparten el mismo ancho de banda, lo que provoca velocidades lentas durante la navegación o la pérdida de la señal, ya sea en espacios concurridos y también pasa con una red doméstica.

De acuerdo con un informe de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), publicado en noviembre de 2024, las compañías que mejor calidad de señal y cobertura en México son Telcel, AT&T y Movistar.

Sin embargo, todas las operadores móviles pueden presentar problemas de conexión, lo que se vuelve especialmente molesto cuando sale tu cantante favorito o tu deportista mete un golazo y no tienes cómo subirlo a tus redes sociales.

El internet puede volverse lento o fallar cuando hay muchos dispositivos conectados. Foto: Unsplash

¿Cómo tener Internet en lugares aglomerados ?

Si bien puedes reiniciar tu teléfono o moverte a un punto en el que recibas mejor la señal del Internet, no siempre es lo recomendable al estar en espacios con muchas personas.

Aunque hay un método que podrías probar y consiste en lo siguiente:

Busca y conéctate a una red más básica que la que todos están usando, por ejemplo, utiliza la 4G en lugar de la 5G o la 3G en lugar de la 4G.

A pesar de que estas redes emplean frecuencias más bajas, podrás navegar y realizar llamadas. Eso sí, sé paciente con la velocidad de carga y descarga.

Otro método es mejorar la calidad de los datos móviles:

En Android:

Entra a la app "Ajustes" y busca “Redes móviles”. Selecciona tu Tarjeta SIM actual y entra en “Tipo de red preferida”. Finalmente, elige el tipo de red que necesitas.

En iOS:

Entra a la app "Ajustes" y luego busca “Datos móviles”. Toca “Opciones” y selecciona “Voz y datos”. Finalmente, da clic en el tipo de red que más te convenga.

Con ambos métodos podrás mantenerte en comunicación cuando te encuentres en sitios aglomerados.

¡Ojo! Si tu celular tiene fallas con la señal aunque no estés entre tantas personas, comunícate con tu proveedor de Internet para revisar que no sea un problema grave.

Recuerda: El único servicio disponible sin señal de Internet son las llamadas de emergencia.

Leer también Niños y pantallas: riesgos ocultos para el cerebro y la salud

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters