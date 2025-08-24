Más Información

Descubre los beneficios de practicar la caminata japonesa; esto opinan los expertos

Descubre los beneficios de practicar la caminata japonesa; esto opinan los expertos

¿Guiño a American Eagle? GAP lanza campaña de jeans en homenaje a la inclusión y diversidad; usuarios trolean a Sydney Sweeney

¿Guiño a American Eagle? GAP lanza campaña de jeans en homenaje a la inclusión y diversidad; usuarios trolean a Sydney Sweeney

Ojitos mentirosos: trend de TikTok desata ola de memes; usuarios no perdonan

Ojitos mentirosos: trend de TikTok desata ola de memes; usuarios no perdonan

Muere asistente de dirección de “Emily en París” durante rodaje de temporada 5; ¿quién era Diego Borella?

Muere asistente de dirección de “Emily en París” durante rodaje de temporada 5; ¿quién era Diego Borella?

Adultos Mayores con INAPAM: ¿Qué beneficios otorga la credencial?; no dejes pasar los descuentos

Adultos Mayores con INAPAM: ¿Qué beneficios otorga la credencial?; no dejes pasar los descuentos

Aunque aún no tenemos fecha definida para la llegada de iOS 26, los usuarios de iPhone ya están esperando a que arribe esta a sus dispositivo.

Algunos rumores señalan que a partir del 15 de septiembre llegará, coincidiendo con la presentación del iPhone 17. Pero esto aún no es un hecho.

Sin embargo, debes saber que algunos iPhone no recibirán esta actualización debido a que no cuentan con el soporte necesario para hacer funcionar iOS 26. Dichos equipos permanecerán con la última versión de iOS 18 y no tendrán acceso a nuevas funciones.

¿Qué modelos iPhone que ya no se actualizarán a iOS 26? Imagen: Unsplash
¿Qué modelos iPhone que ya no se actualizarán a iOS 26? Imagen: Unsplash

Leer también

En te contamos cuáles serán los iPhone que se quedarán sin iOS 26 durante este otoño.

Lista de celulares que se quedarán sin iOS 26

Los iPhone que se quedarán sin iOS 26 son:

  • iPhone 1era generación del 2007
  • iPhone 3G, 3GS
  • iPhone 4 y 4s
  • iPhone 5, 5c y 5S
  • iPhone 6 y 6 Plus
  • iPhone 6s y 6s Plus
  • iPhone SE de 1era generación (2016)
  • iPhone 7 y 7 plus
  • iPhone 8 y 8 plus
  • iPhone X
  • iPhone XS
  • iPhone XS Max
  • iPhone XR

¿Cuáles son las características de iOS 26?

iOS 26 destaca por su diseño Liquid Glass, mayor integración de funciones potenciadas con inteligencia artificial a través de Apple Intelligence. Además de mejoras en diferentes apps como Mensajes, CarPlay, Safari, Mail y Apple Music.

Si quieres conocer todos las características de este nuevo sistema operativo, da clic en el siguiente video:

Leer también

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses