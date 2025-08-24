Aunque aún no tenemos fecha definida para la llegada de iOS 26, los usuarios de iPhone ya están esperando a que arribe esta actualización a sus dispositivo.

Algunos rumores señalan que a partir del 15 de septiembre llegará, coincidiendo con la presentación del iPhone 17. Pero esto aún no es un hecho.

Sin embargo, debes saber que algunos iPhone no recibirán esta actualización debido a que no cuentan con el soporte necesario para hacer funcionar iOS 26. Dichos equipos permanecerán con la última versión de iOS 18 y no tendrán acceso a nuevas funciones.

En Tech Bit te contamos cuáles serán los iPhone que se quedarán sin iOS 26 durante este otoño.

Lista de celulares que se quedarán sin iOS 26

Los iPhone que se quedarán sin iOS 26 son:

iPhone 1era generación del 2007

iPhone 3G, 3GS

iPhone 4 y 4s

iPhone 5, 5c y 5S

iPhone 6 y 6 Plus

iPhone 6s y 6s Plus

iPhone SE de 1era generación (2016)

iPhone 7 y 7 plus

iPhone 8 y 8 plus

iPhone X

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

¿Cuáles son las características de iOS 26?

iOS 26 destaca por su diseño Liquid Glass, mayor integración de funciones potenciadas con inteligencia artificial a través de Apple Intelligence. Además de mejoras en diferentes apps como Mensajes, CarPlay, Safari, Mail y Apple Music.

Si quieres conocer todos las características de este nuevo sistema operativo, da clic en el siguiente video:

