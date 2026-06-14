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Culiacán, Sin.- La Fiscalía General del Estado inició los estudios de genética forense al cuerpo que en visible estado de descomposición fue localizado por activistas de búsqueda en la sindicatura de Benito Juárez, en el municipio de Guasave, a fin de poder identificarlo y establecer las causas de su muerte.
Un grupo de integrantes de un colectivo de Madres Rastreadoras de Guasave alertó a las autoridades judiciales el hallazgo de una persona muerta, en visible estado de descomposición que se encontraba en un lote baldío, cerca de la carretera México-Nogales, en la comunidad de Gabriel Levva Solano, en la sindicatura de Benito Juárez.
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Por los rastros que se encontraron en el sitio, se presume que el cuerpo fue cubierto con una cobija, cuyos restos fueron recolectados por los peritos, junto con otras evidencias, a fin de poder establecer la identidad de esta persona.
El lugar donde se produjo la localización de este cuerpo, se ubica en esa zona la empresa denominada Jaibera Almar, por lo que se coteja los restos de las ropas encontradas, con los reportes de personas desaparecidas en Guasave, como parte de las primeras investigaciones que se abrieron ante este hallazgo.
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dmrr/LL
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