Rudy Youngblood, reconocido mundialmente por interpretar a Jaguar Paw en la película nominada al Oscar "Apocalypto", de Mel Gibson, fue detenido el jueves en Texas por un cargo relacionado con drogas, según reportes de TMZ.

Los agentes lo arrestaron el miércoles bajo una orden emitida en el condado de Bell por posesión de una sustancia controlada (entre 1 y 4 gramos), un delito grave que implica hasta dos años de prisión y una multa de 10 mil dólares; actualmente permanece en la cárcel del condado de Henderson.

TMZ reporta que inicialmente lo detuvieron por exceso de velocidad y, al revisar su licencia se observó que era buscado, por lo que fue esposado y fichado sin incidentes.

​Rudy, actor y músico de origen nativo americano (comanche y yaqui), saltó a la fama en 2006 con su rol protagónico en "Apocalypto", donde encarnó a un guerrero maya en una intensa persecución de supervivencia, su personaje destacó por su autenticidad cultural y físico imponente sin experiencia actoral previa.

Foto: Centro de Detención del Condado de Henderson.

Su carrera incluye participaciones en filmes como "Reservation Road" (2007), "Into the West" (serie de HBO) y "Wind River" (2017), así como en documentales y producciones independientes enfocadas en temas indígenas.

Ha enfrentado problemas legales recurrentes que han opacado su trayectoria, este arresto se suma a un historial turbulento: en octubre de 2025 fue detenido en Texas por asalto tras un incidente en un muelle donde lo esposaron por agredir a un familiar impidiéndole la respiración, y en 2017 por conducta desordenada en un casino de Miami bajo influencia del alcohol, según reportes policiales.

rad