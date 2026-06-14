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Pachuca.- Las lluvias registradas en las últimas horas han provocado cortes de energía eléctrica, distintos derrumbes, daños en puentes y deslaves que mantienen incomunicadas a varias comunidades del municipio de Tenango de Doria, Hidalgo.
De acuerdo con la alcaldía, las precipitaciones pluviales han dañado seriamente los caminos que comunican a distintas localidades de esa demarcación, por lo que se informó sobre el cierre total de varias carreteras.
De esta manera, se señaló que permanecen incomunicadas la zona de La Laguna, en las localidades de San Francisco, La Laguna, La Palizada, El Lindero, El Progreso y La Loma del Progreso, debido a los daños ocasionados en los puentes de acceso.
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Se indicó que estos daños afectan el tránsito vehicular, por lo que se trabaja en las acciones necesarias para restablecer el acceso. De igual manera, se informó sobre la interrupción parcial del suministro de energía eléctrica en algunas localidades afectadas.
Otra de las zonas que también registró daños es la ruta que comunica a Peña Blanca - El Nanthe donde las lluvias de la noche y madrugada de este día ocasionaron un derrumbe que cubre por completo ambos carriles de la carretera, generando un bloqueo total al paso vehicular.
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Asimismo, se reportó acumulación de lodo y reblandecimiento del terreno, lo que representa un riesgo para la circulación, por lo que la vía permanece totalmente intransitable.Las autoridades determinaron el cierre total de la carretera Peña Blanca–El Nathe hasta nuevo aviso, ya que no existen condiciones de seguridad para vehículos ni peatones.
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También se informó que Protección Civil mantiene recorridos permanentes y monitoreo en varios puntos considerados de alto riesgo.
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La vigilancia permanece activa las 24 horas del día debido a los daños registrados en la zona, por lo que se hizo un llamado a la población para evitar cruzar áreas con derrumbes, deslaves y corrientes de agua.
LL
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