Debido a un mexicano, la película “¡Ha-chan, shake your booty!” que actualmente compite en Sundance Film Festival, pudo no haber llegado al certamen.

Y eso porque Alejandro Edda, quien interpreta a uno de los personajes principales de la historia, se fracturó un dedo del pie mientras practicaba el baile para las escenas que haría para la historia.

Por la lesión existió la posibilidad de retrasar el rodaje realizado en Japón y, con ello, la posproducción y la oportunidad de ser seleccionado por el certamen.

En el filme es un mexicano que viaja a Japón para ser profesor en español, conoce a una mujer con la que establece una relación y hay una afinidad por el baile (Rinku Kikuchi, “Babel”), pero les ocurre una desgracia y entonces todo se desata.

“Yo me las daba de tener ritmo, pero cuando te ponen zapatos de este taconcito para el piso, ahí les cuento (risas). Me fracturé una parte de debajo de un dedo del pie derecho y pues obvio puse nervioso al director, me preguntaba si estaría listo y yo les decía que si, que estaría listo. Y creo no salió mal”, cuenta divertido Alejandro.

La cinta forma parte de la sección competitiva US Dramatic y tuvo ayer su primera función al público, en lo que fue la apertura de actividades de Sundance, en donde se encuentra el también actor de “La purga por siempre”.

Se trata de una edición especial para el evento fundado por el recién desaparecido Robert Redford, pues será la última vez que se realice en Park City, Utah, luego de 47 años. A partir del año próximo se trasladará a Colorado.

“Estoy que no me la creo, porque aparte es la última edición aquí y hay mucha gente talentosa por acá, por todos lados”, expresa Edda a EL UNIVERSAL vía zoom, desde la ciudad estadounidense.

Su ingreso “¡Ha-chan, shake your booty!” se dio por invitación directa del cineasta polaco-japonés Josef Kubota, a quien conoció por medio de la serie “Narcos: México”, donde el mexicano dio vida a “El Chapo” Guzmán.

“Desde un inicio el director quiso hacer algo musical, contar la historia con movimientos de cámara con un ritmo específico y de acuerdo a la canción que vas escuchando”, establece Edda.

Alberto Guerra. Damián Alcázar y Cristina Rodlo también forman parte del elenco. Por ahora la película no cuenta con fecha de exhibición en México.