Más Información

Fallece Enriqueta Cabrera Cuarón, exdirectora de Canal Once

Fallece Enriqueta Cabrera Cuarón, exdirectora de Canal Once

El "Hallazgo de la Década": Sheinbaum revela la Tumba 10 de Huitzo; joya inédita del mundo zapoteco

El "Hallazgo de la Década": Sheinbaum revela la Tumba 10 de Huitzo; joya inédita del mundo zapoteco

El palacio “maldito” de Venecia vuelve al mercado tras años de intentos fallidos de venta

El palacio “maldito” de Venecia vuelve al mercado tras años de intentos fallidos de venta

“Vuelos nocturnos sobre un mar sin fondo”, teatro documental que sigue el rastro de Alicia de los Ríos Merino

“Vuelos nocturnos sobre un mar sin fondo”, teatro documental que sigue el rastro de Alicia de los Ríos Merino

Se espera un embate muy fuerte de la influenza

Se espera un embate muy fuerte de la influenza

ENES de la UNAM sumarán varias carreras a su oferta académica

ENES de la UNAM sumarán varias carreras a su oferta académica

El estreno del nuevo avance de dejó uno de los momentos más comentados entre los fanáticos de DC: la primera aparición de interpretando a "Lobo", la cual se volvió tendencia en redes sociales.

La cinta, que llegará a los cines el 26 de junio de 2026, está protagonizada por Milly Alcock, reconocida por su papel como Rhaenyra Targaryen en "House of the Dragon".

Así se ve Jason Momoa en "Supergirl"

A través de la cuenta oficial de Warner Bros., este viernes 23 de enero se publicó un tráiler de apenas 30 segundos, en el que se incluyen algunas escenas ya vistas en un adelanto previo. En ellas aparece Kara Zor-El, interpretada por Alcock, en una situación de peligro acompañada por su perro Krypto, quien también posee superpoderes.

Lee también:

Más adelante, se muestra la primera aparición de "Lobo": el personaje se desplaza en una motocicleta, suelta una carcajada y se quita un cigarro de la boca mientras Supergirl lo observa con una expresión de desaprobación.

Lobo es un mercenario y cazarrecompensas alienígena originario del planeta utópico Czarnia. Bajo la visión de James Gunn, el personaje cobra relevancia al tratarse de uno de los más icónicos de los cómics de DC que, hasta ahora, no había tenido un papel destacado dentro del cine.

Lee también:

¿De qué trata Supergirl?

La película, que forma parte del nuevo universo cinematográfico encabezado por James Gunn, sigue a Kara Zor-El mientras celebra su cumpleaños número 21 y emprende un viaje que la enfrenta a desafíos inesperados. En el camino, acompaña a una joven alienígena en la búsqueda de justicia por la muerte de su padre.

Además de Milly Alcock y Jason Momoa, el elenco incluye a Matthias Schoenaerts, Eve Ridley, David Krumholtz y Emily Beecham.

La dirección del proyecto está a cargo de los jefes de DC Studios, Peter Safran y James Gunn, mientras que la producción ejecutiva corre a cargo de Nigel Gostelow, Chantal Nong Vo y Lars P. Winther.

Lee también:

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Así reaccionó Peso Pluma a rumores de infidelidad a Kenia Os tras confesiones de sus exnovias. Foto: Tomada de Instagram @pesopluma / John Lamparski/Getty Images/AFP (Photo by John Lamparski / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Así reaccionó Peso Pluma a rumores de infidelidad a Kenia Os tras confesiones de sus exnovias

Alex Bisogno lanza ultimátum a Pati Chapoy y amenaza con hablar: “Ya párele”. Foto: Agustín Salinas/EL UNIVERSAL/ Alex Bisogno IG

Alex Bisogno lanza ultimátum a Pati Chapoy y amenaza con hablar: “Ya párele”

Guardaespaldas de Cazzu conmueve daría mi vida por ellas” y redes estallan “el verdadero papá de Inti” . Foto: Tomadam de TikTok @angelaaguilar_ / EFE / Tomada de Instagram @titigomezlado_

Guardaespaldas de Cazzu conmueve: "daría mi vida por ellas” y redes estallan: “el verdadero papá de Inti”

Intagram

Influencer Anastasia Karanikolaou sorprende con pequeño bikini de cuero en Instagram

Chantel Jeffries. Foto: Instagram

Influencer Chantel Jeffries se roba todas las miradas al lucirse en minivestido rojo

[Publicidad]