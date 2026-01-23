El estreno del nuevo avance de "Supergirl" dejó uno de los momentos más comentados entre los fanáticos de DC: la primera aparición de Jason Momoa interpretando a "Lobo", la cual se volvió tendencia en redes sociales.

La cinta, que llegará a los cines el 26 de junio de 2026, está protagonizada por Milly Alcock, reconocida por su papel como Rhaenyra Targaryen en "House of the Dragon".

Así se ve Jason Momoa en "Supergirl"

A través de la cuenta oficial de Warner Bros., este viernes 23 de enero se publicó un tráiler de apenas 30 segundos, en el que se incluyen algunas escenas ya vistas en un adelanto previo. En ellas aparece Kara Zor-El, interpretada por Alcock, en una situación de peligro acompañada por su perro Krypto, quien también posee superpoderes.

Más adelante, se muestra la primera aparición de "Lobo": el personaje se desplaza en una motocicleta, suelta una carcajada y se quita un cigarro de la boca mientras Supergirl lo observa con una expresión de desaprobación.

Lobo es un mercenario y cazarrecompensas alienígena originario del planeta utópico Czarnia. Bajo la visión de James Gunn, el personaje cobra relevancia al tratarse de uno de los más icónicos de los cómics de DC que, hasta ahora, no había tenido un papel destacado dentro del cine.

¿De qué trata Supergirl?

La película, que forma parte del nuevo universo cinematográfico encabezado por James Gunn, sigue a Kara Zor-El mientras celebra su cumpleaños número 21 y emprende un viaje que la enfrenta a desafíos inesperados. En el camino, acompaña a una joven alienígena en la búsqueda de justicia por la muerte de su padre.

Además de Milly Alcock y Jason Momoa, el elenco incluye a Matthias Schoenaerts, Eve Ridley, David Krumholtz y Emily Beecham.

La dirección del proyecto está a cargo de los jefes de DC Studios, Peter Safran y James Gunn, mientras que la producción ejecutiva corre a cargo de Nigel Gostelow, Chantal Nong Vo y Lars P. Winther.

