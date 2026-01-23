El documental de Melania Trump, adquirido por Amazon, se encuentra próximo a su estreno en cines y también llegará a la plataforma de streaming . La producción, que fue presentada por primera vez en diciembre, ofrece un retrato más cercano de la primera dama de Estados Unidos, incluyendo aspectos de su relación con Donald Trump.

Cuándo estrena y de que tratará la película de Melania Trump

La película lleva por nombre "Melania" y se estrenará en cines de todo el mundo el próximo 30 de enero de 2026, de acuerdo con una publicación de Trump.

El adelanto oficial de este documental inicia con el “Aquí vamos otra vez”, que dice la primera dama mientras entra en el Capitolio de EE.UU. el día de la segunda investidura de su esposo.

El avance dura poco más de un minuto y muestra a Donald y Melania Trump con el personal de la Casa Blanca, además de imágenes en Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida, y de la Torre Trump en Nueva York.

El filme se sitúa en los días previos a la toma de posesión presidencial de 2025 y sigue a Melania Trump durante el proceso de organización de la investidura, la transición de regreso a la Casa Blanca y el traslado de su familia nuevamente a Washington.

A través de material inédito: que incluye reuniones clave, conversaciones privadas y espacios poco conocidos, el documental retrata su regreso a uno de los papeles con mayor exposición política, al tiempo que muestra los retos personales y logísticos que implica prepararse, otra vez, para asumir el rol de primera dama.

Amazon lanzará el documental de Melania tras acuerdo millonario

El proyecto de Melania Trump está dirigido por el cineasta Brett Ratner y fue adquirido por la empresa de Jeff Bezos tras un acuerdo de aproximadamente US$40 millones, según El Independiente.

Amazon habría pagado esta cantidad con el objetivo de obtener la licencia de la película. Además, se informó que habrá una serie documental de tres episodios con los que se complementará la historia sobre la vida de la primera dama.

Este nuevo proyecto cinematográfico promete ofrecer una mirada íntima sobre la vida de Melania, quien ha procurado mantenerse al margen del foco político. El proyecto empezó a filmarse en 2024.

Amazon dijo a principios de año que se trataba de “un proyecto único”, además de ser el último plan mediático de la Sra. Trump. Y expertos comparten que también refleja la última de una serie de conexiones entre el presidente y el fundador de la compañía, Jeff Bezos.

Hasta el momento, no se ha precisado cuándo se estrenará en Amazon.

Quién es Melania Trump y cuál es su origen

La primera dama de Estados Unidos nació en un pueblo pintoresco llamado Novo Mesto, en Eslovenia, el 26 de abril de 1970 y fue criada por una familia de clase media.

Poco después del nacimiento de Melania, su familia se mudó a Sevnica, en donde ella pasó su infancia y adolescencia.

Melania tuvo experiencia en el mundo del modelaje e inicialmente trabajaba mientras estudiaba la carrera de Arquitectura, aunque las oportunidades profesionales que surgieron la llevaron a abandonar los estudios.

Durante la década de los 90, la primera dama vivió en diferentes ciudades del mundo, incluidas Milán, París y Nueva York. Fue en 1996 cuando decidió mudarse definitivamente a la Gran Manzana y solo dos años después conocería a Donald Trump. De su relación con el presidente estadounidense, nació su hijo Barron en 2006.

