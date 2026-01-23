"Tenemos conexiones". Con esa frase, presuntos poseedores de boletos de BTS han estado alentado a los fans del grupo coreano a adquirir con ellos sus entradas para los conciertos en mayo próximo, en el Estadio GNP.

Los vendedores se han “desatado” en grupos de Facebook, en los que rápidamente contestan a quienes solicitan una entrada, luego de no haber alcanzado en la preventa de esta mañana.

Los boletos llegan a ser cotizados entre mil y 5 mil pesos más, lo que ha despertado dudas en algunos usuarios.

La banda de pop coreana BTS. Foto: Richard Shotwell/Invision/AP, archivo.

Por ejemplo, en la zona naranja que oficialmente estaba en cerca de 5 mil pesos, se llegan a ofrecer en 7 mil pesos, mientras que en la cercana al escenario, en cerca de 20 mil.

Vendedores detallan que el acuerdo comercial se hace de manera presencial en algún lugar público, para demostrar que son legales.

El sistema, investigado por EL UNIVERSAL, consiste en pago físico y en ese mismo momento mediante una aplicación, se le otorga al comprador un QR con el que presuntamente podrán ingresar al estadio.

Como comprobante de ser un vendedor serio, ofrecen capturas de pantalla de otras adquisiciones, en donde presuntos usuarios agradecen el boleto.

“Pensé que era una mentira, pero es cierto, gracias por el boleto”, se lee en una de las capturas.

El vendedor asegura que sus entradas son legales porque tienen conexiones, sin detallar en donde se encuentran.

“Son varios boletos, pero vuelan”, apuntan.

Otros vendedores aseguran que los boletos que ponen a la venta son porque un familiar adquirió de más o que de último momento no podrá asistir por trabajo.

En los mismos grupos de venta, usuarios alertan a otros que no se dejen engañar por estafadores porque “lo barato sale caro” y aconsejan a que se esperen a una segunda fase de venta oficial.

“Ya si no alcanzan, si busquen por otro lado, pero no ahora, no apoyen a revendedores”, apuntan.