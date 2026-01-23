La expectativa por el regreso de BTS a México ya se refleja en el comportamiento financiero de sus seguidores. Incluso antes de que se hiciera oficial el anuncio del tour, más de mil 500 fans en el país comenzaron a apartar dinero con el objetivo de asegurar sus entradas para los conciertos programados para mayo.

Datos de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2024 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), detallan que en México casi 70% de la población ahorra.

Sin embargo, sigue prevaleciendo el uso de medios informales como tandas para hacer una reserva de dinero ante eventualidades.

Lee también Concierto BTS: Profeco interviene ante inconformidad de fans por incertidumbre en precios de boletos

BTS: Permission to Dance on Stage LA. (19/01/26) Foto: Disney Plus

De acuerdo con información de Mercado Pago, los seguidores de la banda coreana crearon más de mil 500 apartados de ahorro dentro de la plataforma, colocándola como el artista con mayor número de objetivos financieros creados, dentro de un universo de más de 15 mil apartados relacionados con conciertos y festivales.

La plataforma financiera detalló que muchos de estos apartados no sólo están destinados a la compra de boletos, sino también a artículos asociados a la experiencia del concierto, como army bombs y lightsticks, accesorios que los fans utilizan durante los shows y que forman parte del ritual colectivo de la banda.

Así, la personalización de los objetivos de ahorro muestra cómo los seguidores estructuran su gasto más allá del acceso al evento, dentro de la fiebre que genera el K-pop en nuestro país.

Este comportamiento también evidencia un uso cada vez más extendido de herramientas financieras digitales para organizar gastos futuros.

Lee también Fans de BTS en México exigen a Ocesa precios claros de boletos y condiciones transparentes para conciertos en el Estadio GNP

El fenómeno ilustra cómo el entretenimiento masivo comienza a influir de forma directa en las decisiones de ahorro y consumo en México, particularmente entre audiencias jóvenes que integran productos financieros digitales a su planeación cotidiana.

En este caso, la emoción por un concierto se traduce en disciplina financiera, con meses de anticipación, según la plataforma financiera.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc