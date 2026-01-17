Más Información

Una vez más, OCESA enfrenta críticas de fans, esta vez del ARMY de BTS, por irregularidades en la preventa de boletos para sus conciertos del 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros.

El mes pasado, los seguidores de Bad Bunny protestaron por un "escenario alterno" llamado "La Casita" en el mapa de zonas, que obstruía la vista de boletos caros en General A y Pits. Ahora, con BTS, la controversia surge antes de la preventa: no se revelan precios ni dinámica de compra.

Todo inició ayer en Instagram de Ticketmaster, con una publicación aclarando registro BTS ARMY Membership y abriendo dudas en comentarios. Las fans exigieron mapa oficial y precios en México.

Ticketmaster respondió: "Los mapas estarán disponibles al iniciar ventas; la gira usa diseño 360° en redondo, con audiencia en el centro". Sobre precios: "Se conocerán en la fila virtual, junto a disponibilidad de zonas".

La reacción fue inmediata: "Exigimos precios claros y transparentes antes de preventa. ARMY está organizada; queremos justicia, no sorpresas ni precios inflados. La transparencia es un derecho", escribió un usuario a OCESA, OCESA K-Pop y Ticketmaster.

"@ocesa_kpop, increíble: a días de preventa sin info. Respeten derechos del consumidor y den claridad", comentó @evelynsv.95pj hoy. Fans demandan mapa, precios fijos y no tarifa dinámica, ante el regreso de BTS.

Ley Federal de Protección al Consumidor, Artículo 7°: Todo proveedor debe informar precios, tarifas y condiciones con antelación; no negar bienes ni info al consumidor.

