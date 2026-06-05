La esperanza de todo San Antonio se quebró cuando, con siete segundos en el reloj, y un punto abajo, Víctor Wembanyama falló el tiro que hubiera igualado las Finales 1-1 antes de irse a Nueva York.

Sin embargo, gracias a la asfixiante defensa de los Knicks, la serie se muda al Madison Square Garden con un panorama más que difícil para los Spurs, que además, sufren un duro golpe anímico, porque remontaron 14 puntos de desventaja en el último cuarto... Todo para irse con las manos vacías.

La victoria de Nueva York se explica desde lo colectivo: en una noche donde su estrella Jalen Brunson no tuvo el mejor de los partidos (20 puntos en 25 intentos de tiro), fueron los demás quienes dieron la cara. Sobre todo Karl Anthony Towns, quien le ganó el duelo a 'Wemby' y terminó con 21 unidades y 13 rebotes y OG Anunoby, que fue el corazón en defensa con dos robos y dos tapones.

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New York Knicks y San Antonio Spurs en las finales de la NBA - Foto: EFE

Por primera vez en la postemporada, el escenario le pesó al jugador de segundo año, Stephon Castle, quien no llegó ni a los 30 minutos jugados por estar en problemas de faltas todo el partido.

Así, los Knicks salieron vivos una vez más con un marcador de 105-104, y viajarán a la Gran Manzana con una ventaja que los hace coquetear con el Larry O'Brien por primera vez en 53 años, además, se encuentran más encendidos que nunca, con una racha de 13 victorias consecutivas en estos playoffs.

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