Después de 18 años de espera y búsqueda, fue identificado sin vida José Francisco Juárez Adriano, quien desapareció el 26 de octubre de 2008 en Matamoros, Coahuila. El Centro para los Derechos Humanos, Fray Juan de Larios, denunció que las autoridades revictimizaron a la familia y violaron el Protocolo de Actuación Nacional de Notificación y Entrega Digna de Persona Identificada.

A través de un comunicado, recordaron que por primera vez para una de las familias del colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y México (FUUNDEC-M), recibieron la noticia de que unos de sus seres queridos buscados, José Francisco Juárez Adriano, regresa a casa.

“No es una noticia alegre pero sí representa un poco de descanso para una familia en la que, a un papá, a un esposo, lo desaparecieron y le arrebataron la vida. Sin embargo, aún no sabemos quién lo hizo, quién lo desapareció junto con Javier Burciaga y diez meses después a Luis Carlos Burciaga Ramos porque las autoridades de Coahuila decidieron ser omisas y pasaron de largo una investigación exhaustiva para buscarlos lo más pronto posible”, informaron en el pronunciamiento.

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A José Francisco lo encontraron en una fosa hace más de un año, según notificaron las autoridades a la familia el pasado 16 de julio. Durante la notificación revictimizaron a la familia al utilizar un lenguaje con tecnicismos que no ayudaron en ese momento, violentando el Protocolo de Actuación Nacional de Notificación y Entrega Digna de Persona Identificada.

El Centro Fray Juan de Larios denunció que desde la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) contactaron a la familia para que, a través de unas fotos enviadas por teléfono, escogiera un ataúd, el cual fue enviado en una camioneta deteriorada, por lo que se tuvo que pedir el cambio, lo que originó que se prolongaran las horas y terminar la inhumación en el panteón municipal a las 10:00 de la noche del sábado 18 de julio, todo porque a partir de ayer, 20 de julio, iniciaban período vacacional las instituciones públicas.

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“¿Eso es digno después de tantos años desaparecido y que informaran que había sido asesinado? Seguimos viviendo tortura, trato cruel, inhumano y degradante y muchas otras violaciones a nuestros derechos”, denunció el Centro.

Así mismo, reclamaron que, a pesar de la identificación de José Francisco, no existe una investigación que lleve a saber la verdad y obtener justicia.

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