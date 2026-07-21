El gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, extendió sus felicitaciones a Andy Burnham por su nombramiento como 59 primer ministro del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

Mediante X, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) destacó que ambos países cuentan con una relación diplomática de 200 años, que está sustentada en "sólidos vínculos de amistad y cooperación", la cual se ha fortalecido a lo largo del tiempo en múltiples ámbitos.

"Seguiremos trabajando para dar continuidad a nuestra colaboración y seguir fortaleciendo la relación bilateral entre México y el Reino Unido", indicó el gobierno mexicano", concluyó la dependencia a cargo de Roberto Velasco Álvarez.

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Por otro lado, la embajada británica destacó este reconocimiento de México a Burnham.

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dft