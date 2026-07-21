En un video publicado en sus redes sociales tras la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, la abogada, académica e influencer Nat Torres se dijo víctima de ataques en medios de comunicación afines al gobierno y subrayó que sus opiniones son a título personal, por lo que sus palabras no tienen que representar ni a la Universidad Panamericana ni a ningún partido político opositor.

“No me van a callar y no me van a intimidar, a silenciar [...] Tengo todo el derecho de expresar mis ideas, por malas o buenas que puedan ser”, expresó.

Además, señaló que utilizar recursos públicos y participación de funcionarios, como las morenistas Ariadna Montiel Reyes y Citlalli Hernández Mora, para presuntamente desprestigiarla y hostigarla como ciudadana “amerita responsabilidades administrativas” y podría tener “hasta responsabilidad penal”.

Lee también Senado analiza reforma para garantizar recepción segura a migrantes deportados; busca combatir abandono institucional

La abogada también aprovechó para deslindarse de otros temas que se abordaron en la conferencia matutina, como la propuesta del panista Javier Albarrán de un “voto por familia” o el crecimiento del fenómeno “tradwife” en Estados Unidos que busca restringir el sufragio femenino.

🚨 Mi derecho de réplica ante las alusiones personales de la Presidenta de la República @claudia_shein en su mañanera de hoy, 20 de julio de 2026 🚨. pic.twitter.com/IXY5AKxtVp — Natalia Torres (@naattorres1) July 21, 2026

¿Qué dijo Sheinbaum sobre la opinión de Nat Torres?

Durante la conferencia de este martes, la Mandataria federal mostró un videoclip en el que se escucha a la académica plantear que el INE debería realizar sesiones en donde enseñe a los electores sobre la división de los Poderes de la Unión y la función que desempeñan los servidores públicos.

[Publicidad]

Sheinbaum Pardo rechazó esta propuesta y aseguró que el voto es un derecho de acceso universal en el que todos son iguales ante la ley para elegir quién gobierna.

“Absurdo, antidemocrático, regresivo, porfirista, conservador y, la verdad, fuera de la realidad”, fueron las palabras de la Presidenta para calificar esta iniciativa.

Lee también Sheinbaum defiende sufragio femenino ante propuestas de eliminar este derecho; "quieren que una élite gobierne", acusa

[Publicidad]

Claudia Sheinbaum Pardo en su conferencia matutina el 20 de julio de 2026. Foto: Hugo Salvador/EL UNIVERSAL

Polémica entre Sheinbaum e influencer divide opiniones en redes sociales

Ciudadanos y políticos se pronunciaron después de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo criticó en la “Mañanera del Pueblo” del pasado lunes la propuesta de la abogada y profesora universitaria, Natalia Torres, quien sugirió exámenes de conocimiento básico para que la ciudadanía tenga acceso al derecho al voto.

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, manifestó vía redes sociales su solidaridad con Natalia Torres ante lo que denominó como “ataques sistemáticos del régimen” que, dijo, no tolera las opiniones de quien piensa distinto.

“Es lamentable. No estás sola”, expresó.

[Publicidad]

La vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Paulina Rubio, afirmó que es “sumamente congruente y valiente” que la abogada haya salido a aclarar su postura y asumir su responsabilidad personal.

Lee también Morena rechaza "venganza política" en caso Ernesto Ruffo; PAN y Somos México lo quieren presentar como víctima, acusa Montiel

“Ojalá tuviéramos políticos con cargo público con ese tamaño. ¡Pero seamos honestos! La critican con todo el aparato del Estado mordazmente, los mismos que aplaudieron que el Secretario de Educación, Mario Delgado, dijera que después del 15 de junio ya no se enseña nada en las escuelas”, agregó.

[Publicidad]

En ese sentido, criticó a Delgado por sus declaraciones como titular de la educación en el país, mientras que la académica habló “sin cargo, como ciudadana” y responsabilizándose.

Otra crítica vino de parte de Karla María Estrella, ciudadana que fue obligada a disculparse con la legisladora petista Diana Karina Barreras por supuestos actos de violencia política en razón de género, al denunciar en sus cuentas personales presunto nepotismo cometido por la diputada.

Lee también DEA tiene "muchísimo" trabajo que hacer en EU: Sheinbaum; pide detener llegada de armas a México

[Publicidad]

“Podemos coincidir o no con las opiniones de Nat Torres, pero utilizar La Mañanera, financiada con recursos públicos, para distraer la atención de temas realmente graves mientras se acosa a una ciudadana por expresar una idea en su libertad de expresión, constituye un claro acto de censura”, dijo.

Paulina Rubio, vicepresidenta de la Cámara de Diputados. Foto: Especial

Otras voces a favor del voto universal

Las declaraciones de Nat Torres suscitaron distintas reacciones en diversos actores políticos de México. La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández Mora, calificó estas ideas como “retrógradas, importadas y contrarias a conquistas democráticas”.

“La presidenta Claudia Sheinbaum recordó un principio que ninguna democracia puede poner en duda: todas las personas valen lo mismo y cada voto tiene exactamente el mismo valor”, indicó.

[Publicidad]

Lee también VIDEO: Semar asegura embarcación en Chiapas con 1.5 toneladas de cocaína; hay cinco extranjeros detenidos

Por ello, rechazó implementar un examen de conocimientos o que solo hombres ejerzan el voto “en nombre de la familia” porque, puntualizó, esto sería plantear que existen personas de primera y de segunda, unas con derecho a decidir el rumbo del país y otras hechas para obedecer.

Otro político que habló del tema fue Pedro Kumamoto, quien se posicionó en contra de limitar el derecho al voto a solo quienes conozcan la división de poderes.

Citlalli Hernández Mora, nueva presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena (16/04/2026). Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

em/apr